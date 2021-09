Kronshagen

Nach dem tragischen Unfall in Kronshagen, bei dem ein Radfahrer (35) nach einem Zusammenprall mit einem Auto starb, hat die Staatsanwaltschaft Kiel ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Geprüft werden Unfallhergang und Unfallursache. Bei der Ursache geht die Polizei bislang von einem internistischen Notfall bei der 58-jährigen Autofahrerin aus.

„Wir prüfen den Anfangsverdacht einer Straftat“, bestätigte Oberstaatsanwalt Michael Bimler das laufende Ermittlungsverfahren. In Fällen wie in Kronshagen gehe man dem Verdacht einer fahrlässigen Tötung nach.

Nähere Einzelheiten zum Unglück am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Kopperpahler Allee/Eichkoppelweg gibt es noch nicht. Um welche Art von internistischem Notfall es sich bei der 58-Jährigen gehandelt habe, werde aus Datenschutz- und Persönlichkeitsgründen nicht öffentlich gemacht, hieß es von Seiten der Polizeidirektion Neumünster.

Sachverständiger schaute sich Unfallstelle in Kronshagen am späten Mittwochnachmittag an

In einem entsprechenden Todesermittlungsverfahren beziehen die Ermittler unter anderem das Gutachten zum Unfallhergang mit ein. Ein Kfz-Sachverständiger schaute sich die Unfallstelle in Kronshagen noch am späten Mittwochnachmittag an.

Auch die medizinische Vorgeschichte der Unfallfahrerin wird geprüft. Sie soll wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Der Wagen beschleunigte, geriet in den Gegenverkehr und erfasste den 35-jährigen Radfahrer auf dem Fahrradweg.

Mutter und zwei Kinder sterben bei tragischem Unfall im Juni auf B76 bei Preetz

Solche Unglücksfälle passieren immer wieder. Im vergangenen Juni kam es auf der Bundesstraße 76 bei Preetz zu einer Tragödie. Ein Familienvater war mit seiner Frau (30) und ihren zwei und drei Jahre alten Kindern unterwegs, als der 39-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor. Es geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem VW Passat zusammen, in dem Mutter (41) und Tochter (21) aus Mecklenburg-Vorpommern saßen.

Die Ehefrau und die beiden Kinder starben infolge des Aufpralls, der Familienvater sowie die 41- und 21-jährigen Frauen wurden schwer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten wenige Tage nach dem Unfall mit, dass der 39-Jährige kurz vor dem Unfall wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren habe.

Tödlicher Unfall nach medizinischem Notfall am Ostermontag 2020 in Kiel-Suchsdorf

Einen weiteren tragischen Unfall gab es am Ostermontag 2020 im Kieler Stadtteil Suchsdorf. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer fuhr an einer Kreuzung ungebremst in den Fiat 500 einer 55-jährigen Frau, die an der Unfallstelle starb. Auch der 38-Jährige hatte nach einem internistischen Notfall seinen Wagen nicht mehr kontrollieren können.

Wie häufig medizinische Notfälle zu Unfällen führen, wird in polizeilichen Statistiken nicht genau erfasst. Wenn ein Ermittlungsverfahren ergibt, dass der Fahrer oder die Fahrerin von der Notsituation überrascht wurde, wird das Ereignis statistisch als Verkehrsunfall erfasst – in Kronshagen und anderen Fällen tragischerweise mit tödlichen Folgen.