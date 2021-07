Eckernförde

Der Druck auf den Toilettenspülknopf ist schnell getan. Doch was passiert eigentlich mit dem Schmutzwasser? Wo landet das, was Wasch- und Spülmaschinen abpumpen? 1,7 Millionen Liter Abwasser rauschen in Eckernförde jährlich durch die Rohre, Wasser, das nicht ungeklärt in die Ostsee fließen darf. Das Klärwerk der Stadt wird derzeit für sechs Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht.

Immer wieder verschärfen sich Abwasserrichtlinien. Auch das Klärwerk selbst, das im 24-Stunden-Betrieb läuft, unterliegt dem Verschleiß. So sind regelmäßige Investitionen in die Anlage eine Notwendigkeit. Vieles ist schon abgehakt. Nach Angaben von Dirk Petersen, im Bauamt zuständig für Abwasserbeseitigung, wurden bereits zwei neue, größere Nachklärbecken gebaut, mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1500 Kubikmetern. Hier setzt sich der Klärschlamm ab, der später weiterbehandelt wird oder als Überschussschlamm in den Faulbehältern landet.

Zwei Millionen Euro für neue Belebungsbecken

In diesen Behältern wird Faulgas produziert, das wiederum für Stromerzeugung und Wärme genutzt wird. Der restliche Klärschlamm wird abgefahren und thermisch entsorgt, also verbrannt. Seit dem vergangenen Jahr wächst an der Straße Am Ort ein Betonbau empor: die neuen Belebungsbecken. Sie ersetzten ihre 50 Jahre alten Vorgänger, der nicht nur zu alt, sondern auch zu klein geworden sind. Die neuen Belebungsbecken besitzen ein Volumen von fast 3000 Kubikmetern. Gut zwei Millionen Euro investiert die Stadt in diesen Ausbau, ein Drittel der gesamten Modernisierungskosten.

An der Straße Am Ort wächst ein neuer, größerer Bau für die Belebungsbecken heran, das Herzstück des Eckernförder Klärwerks. Ende August soll es in Betrieb gehen. Quelle: Christoph Rohde

In Belebungsbecken wird Sauerstoff eingepresst, damit Bakterien unter anderem Stickstoff abbauen können. „Die Becken sind das Herzstück des Klärwerks und leisten 90 Prozent der Reinigung“, erläutert Betriebsleiter Carsten Meusel. Ende August soll die neue Belebung in Betrieb genommen werden. Dann sinkt der Stickstoffanteil im geklärten Wasser von bisher noch erlaubten 18 Milligramm pro Liter auf die künftigen Anforderungen von 10 Milligramm deutlich ab. Ein Zuviel an Stickstoff trägt zur Überdüngung der Ostsee bei.

Eckernförde plant zusätzliche Entkeimung

Die Stadt aber will noch mehr tun. Auch die Bakterienbelastung des Klärwassers soll weiter abgesenkt werden. Dafür ist als freiwillige Leistung eine zusätzliche UV-Desinfektionsanlage geplant. Sie soll 2023/24 in Betrieb gehen und sorgt für eine weitere Entkeimung des geklärten Wassers, das nördlich des Marinestützpunkts in die Ostsee fließt. Ferner wird noch ein größerer Sandfilter installiert, der Schwebstoffe zurückhält. „Dann sind wir auf einem zeitgemäßen Stand der Technik und für die nächsten Jahre durch“, betont Bauamtsleiter Timm Orth.

Auch die Kapazität der Kläranlage hat noch etwas Luft nach oben. Ausgelegt ist sie für 35 000 Einwohnergleichwerte, angeschlossen sind bislang knapp 30 000. Dafür, dass alles rund läuft im Werk, sorgen insgesamt acht Mitarbeiter von den Fachkräften für Abwassertechnik bis zu Elektroniker, Schlosser und Kraftfahrer. Jeweils ein Auszubildender erlernt hier das vielfältige Handwerk der Abwassertechnik, das von der Verfahrenssteuerung bis zum Labor viele Bereiche abdeckt. „2023 stellen wir wieder neu ein“, sagt Meusel.

Appell: Feuchttücher nicht in Toiletten werfen

Seit Mitte der 1950er-Jahre gibt es das Klärwerk Am Ort. Wo zuvor noch eine Waschstation für die sogenannten Goldeimer existierte, steht heute eine moderne Anlage, deren Endprodukt zwar kein Trinkwasser ist, den optischen und chemischen Vergleich aber kaum scheuen muss. Die Qualität der Ausleitung wird nach Angaben von Meusel ständig überwacht.

Ein besonderes Auge wirft die Stadt auch auf das, was unter der Erde liegt. Rund 80 Kilometer Schmutzwasserleitungen transportieren das Abwasser aus den Eckernförder Haushalten in das zentrale Klärwerk. Doch das, was ankommt, ist nicht immer unproblematisch. „Vor allem Feuchttücher bereiten uns Schwierigkeiten“, sagt Meusel. Durch ihre Reißfestigkeit verstopfen sie Pumpen und erhöhen den Wartungsaufwand erheblich. Sein Appell: Feuchttücher nicht in die Toilette werfen, sondern im Mülleimer entsorgen.