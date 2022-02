Eckernförde

Gerade in Ferienmonaten und bei großen Veranstaltungen stellt sich für Autofahrer in Eckernförde die Frage: Wo finde ich einen freien Parkplatz? Die Suche erleichtert ein digitales Parkleitsystem, das jetzt scharf geschaltet ist. Es hat den Überblick über rund 430 Parkplätze im City- und Strandbereich und deren freie Kapazitäten.

Das digitale Parkleitsystem ist Teil eines Pilotprojekts mit dem Unternehmen Dataport. Im Vorfeld sind auf vier Parkplätzen, die von der Stadt Eckernförde im Innenstadtbereich bewirtschaftet werden, Parksensoren installiert worden. Sie erkennen, ob ein Stellplatz besetzt ist oder nicht. Die Meldungen der Sensoren können jetzt über eine Internetseite oder eine Smartphone-App kostenfrei abgerufen werden.

Sensoren melden, ob ein Parkplatz frei ist

In das Pilotprojekt aufgenommen sind aktuell die Parkplätze Am Exer (219 Stellplätze), am Meerwasserwellenbad (40), Preußerstraße (146) sowie einige Randparkplätze an der Preußerstraße (24). Von den insgesamt 429 Stellplätzen melden die Sensoren, ob sie belegt oder frei sind. Der Autofahrer kann allerdings nicht die einzelne Parkbox sehen, sondern erfährt per Internet, wie viele Stellflächen insgesamt auf dem jeweiligen Parkplatz frei sind. Ein grünes Feld gibt die Anzahl an. Nicht abrufbar sind bislang die stark frequentierten Großparkplätze Grüner Weg und Bahnhof/Schulweg.

Tippt man die Parkplatz-Kreise an, erhält der Suchende zusätzliche Informationen über die maximale Parkdauer, die jeweiligen Parkgebühren und die Dauer der Gebührenpflicht. Außerdem wird bei den aufgeführten Parkplätzen nach normalen Stellplätzen, barrierefreien, Eltern & Kind sowie Stellplätzen mit E-Lade-Säulen unterschieden. Gerade letzteren Daten kommt mit der Zunahme von Elektroautos eine besondere Bedeutung zu.

Leitsystem soll Parksuchverkehr reduzieren

„Ziel des digitalen Parkleitsystems ist eine deutliche Reduzierung des lokalen Parksuchverkehrs“, unterstreicht Bürgermeister Jörg Sibbel. Die Sensoren melden in Echtzeit den anreisenden Bürgern und Gästen die Belegung der Parkplätze und geben einen Überblick, welche Parkgelegenheit es anzufahren lohnt. Die Stadt investierte 240.000 Euro in die Installation von Sensoren, Hinweistafeln und den Aufbau der Infrastruktur. Für den laufenden Betrieb werden jährlich 30.000 Euro fällig.

Autofahrer erkennen mit dem digitalen Parkleitsystem schon bei der Anfahrt nach Eckernförde auf einen Blick, welche Parkplätze angesteuert werden können. Die Anzeige lässt sich per Internet über www.eckernfoerde.de/Parkleitsystem aufrufen. Die Firma Dataport nutzt zudem die App „dParkingPartner“ für die digitale Darstellung. Sie lässt sich sowohl für Apple als auch Android in den jeweiligen App-Stores kostenfrei herunterladen.

Künftig sollen auch digitale Anzeigetafeln an den Einfallstraßen nach Eckernförde die Parkplatzbelegung anzeigen. Aufgrund von Lieferengpässen stehen diese Tafeln allerdings noch aus. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden.