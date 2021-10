Eckernförde

Die Eckernförder Stadtverwaltung will bei neuen Baugebieten künftig die Anlage von Schottergärten explizit ausschließen. Auch im Ostseebad ist der Trend spürbar, dass Vorgärten zunehmend in ökologisch tote Steinwüsten verwandelt werden. Dabei sind Schottergärten gar nicht so pflegeleicht, wie mancher denkt.

Gründe für einen Vorgarten aus Schottersteinen gibt es verschiedene. Manche finden ihn ästhetisch, andere glauben, sich damit Arbeit zu ersparen oder können sich nicht mehr leisten. Doch was bei viel Kies im Garten in der Regel herauskommt, ist eine Steinwüste, die kein Leben mehr birgt. Insekten und Vögel suchen hier vergebens nach Nahrung, Kleinsäuger finden keinen Unterschlupf.

Negative Auswirkungen auf das Mikroklima

Im Sommer heizt zudem die Sonne die Steine auf, was sich negativ auf das Mikroklima in einer Siedlung auswirkt. Der Naturschutzbund (Nabu) weist darauf hin, dass durch fehlende Pflanzen Hitze und Staub zunehmen. Auch Autolärm wird nicht gedämpft, sondern durch Schotter verstärkt.

So geht es auch: ein blühender Vorgarten in einer Eckernförder Siedlung. Quelle: Christoph Rohde

In der Landesbauordnung ist bereits geregelt: „Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind (...) zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen.“ Um noch mehr Klarheit zu schaffen, fixiert die Stadt Eckernförde jetzt den Ausschluss von Schottergärten in den kommenden Bebauungsplänen.

Die Grundflächenzahl als Steuerungselement

Laut Jörg Freudenreich, Leiter Hochbau und Stadtplanung im Bauamt, sichern die B-Pläne die Qualität eines Baugebietes mit Alleen und Grünflächen. Über textliche Festsetzungen könne aber auch auf die privaten Flächen eingewirkt werden. Steuerungselement ist hier die Grundflächenzahl, die angibt, wie viel Prozent einer Grundstücksfläche überbaut und versiegelt werden darf. Die Restfläche muss dann frei bleiben.

„Wir wollen die städtebauliche Qualität auch auf Privatflächen sichern“, sagt Freudenreich mit Blick auf die künftigen Neubaugebiete Schiefkoppel II und Domsland II. Beispiel Schiefkoppel II: Garagen sollen hier fünf Meter von den Straßen zurückweichen, Zufahrten auf maximal fünf Meter Breite begrenzt werden. Das Idealbild sei ein grüner Vorgarten und nicht viele Stellplätze, so der Hochbau-Leiter. Von Nebenanlagen muss der drei Meter breite Vorgartenstreifen frei bleiben. Garagen oder Carports sollen in der Schiefkoppel II zwingend Gründächer bekommen.

Anreize für eine Entsiegelung schaffen

Um Grundstückseigner in bestehenden Wohngebieten zu überzeugen, setzt die Stadtverwaltung auf Aufklärung. Individuelle Gartengestaltung mit Steinen sei nicht per se negativ, sagt Freudenreich. „Wir möchten aber keine Monokulturen.“ Um deren Entstehung zu verhindern, sieht die Verwaltung verschiedene Möglichkeiten: Das können finanzielle Anreize für eine Entsiegelung sein, ein Vorgarten-Wettbewerb, aber auch Öffentlichkeitsarbeit mit Aktionstagen und Flyern.

Für den Leiter der Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung, Jens Albrecht, ist diese Aufklärungsarbeit eine „Herzensangelegenheit“. Nicht nur Grundstückseigner sollten über die Vorteile eines grünen und blühenden Vorgartens mit heimischen Pflanzen informiert werden, sagt er, auch Architekten seien für Ideen für ein naturgerechtes Umfeld oft zugänglich.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und wie steht es um die angebliche Pflegeleichtigkeit eines Schottergartens? Naturschützer sind sich einig: Nicht nur die Anlage ist teuer und ökologisch wertlos, sich leidet auch mit den Jahren. Die Steine setzen Moos an, Laub sammelt sich in den Ritzen, das mit Laubbläsern nur wenig entfernt werden kann. Laut Nabu muss unter Umständen schon nach wenigen Jahren die ganze Fläche abgetragen, der Kies gewaschen, das darunter liegende Vlies ausgetauscht und der Kies dann neu verlegt werden.