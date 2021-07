Neustart an sanierter Stätte - So schön ist jetzt die Stadtbücherei in Eckernförde

Der Wiedereinzug ist geschafft. Die Stadtbücherei in Eckernförde ist in ihre alten Räume zurückgekehrt. Bei der Wiederöffnung am 27. Juli gab es für die Nutzer einige positive Überraschungen.