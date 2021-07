Molfsee

Die Idee lässt die Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Molfsee strahlen. Am Donnerstag stellten Niklas Grewe und Sebastian Pump von den Stadtwerken Neumünster (SWN) ihr Konzept zum Thema Glasfaseranschluss vor, Zustimmung für die Vermarktung hatte es bereits aus den kommunalpolitischen Sitzungen in den jeweiligen Gemeinden gegeben.

„Seit dem 1. Juli haben die Bewohner und Bewohnerinnen aus den Gemeinden Molfsee, Mielkendorf, Rodenbek, Rumohr und Schierensee die Chance, sich die zukunftsfähige SWN-Glasfaser bis ins eigene Haus oder die eigene Wohnung zu sichern“, erklärte Pressesprecher Niklas Grewe. Gewählt werden kann dabei zwischen Internetgeschwindigkeiten von 200 Mbit/Sekunde bis 1000 Mbit/Sekunde.

Kupferleitungen sind keine Alternative zur Glasfaser

Das Angebot läuft bis zum 11. Dezember – zumindest was den interessanten Frühbucherrabatt angeht. „Wer bis zum 11. Dezember sein Interesse bekundet, erhält den Glasfaseranschluss kostenlos anstelle der sonst üblichen Anschlussgebühr von 990 Euro“, fügt Pump noch hinzu. Und ergänzt: „Mit Internetgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit/Sekunde ist das Glasfaserkabel derzeit die einzige Technik, die auch für die großen Datenmengen der Zukunft gewappnet ist. Die Kupferleitungen sind langfristig keine Alternative.“

Große Datenmengen sind das Stichwort für Verwaltungschef Timo Boss. „Homeschooling, Homeoffice – das sind wichtige Themen auch für die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass wir das anbieten können.“ Ähnliche Reaktionen kommen aus den amtsangehörigen Gemeinden. Beispielsweise Rodenbek. „Wir versuchen schon lange, unseren Bürgern und Bürgerinnen mehr Datenvolumen zu geben, aber bislang konnten wir keinen Anbieter gewinnen“, betont Bürgermeister Martin Stier.

Daher sei man in Rodenbek besonders froh über die Initiative. Aber auch in Mielkendorf, Rumohr und Schierensee weiß man moderne Datentechnik zu schätzen. „Wir sind sehr froh, dass die Stadtwerke Neumünster mit diesem Angebot kommen“, fasste Amtsvorsteher Manfred Tank, gleichzeitig Bürgermeister von Mielkendorf, zusammen. „Der Datenverbrauch steigt immens, da müssen wir mithalten und den Bürgern und Bürgerinnen etwas anbieten.“

Bei genügend Interessenten geht es im Sommer 2022 los

Auch an die Außenbereiche hat man gedacht. „Die Außenbereiche bleiben nicht im Regen stehen“, betont Bauamtsleiter Jan Evers. Und Niklas Grewe fügt hinzu: „Der Ausbau erfolgt bis zur letzten Milchkanne, aber nicht im ersten Schritt.“ Wenn genügend Interessenten da sind, kann im Frühjahr mit der Umsetzung begonnen werden. „Dann ist das Glasfaserkabel im Sommer vor Ort und kann genutzt werden“, so Pump.

Die SWN verlegen in Mehrfamilienhäusern die Glasfaserleitung bis in jede Wohnung oder Geschäftseinheit. „Jeder erhält eine eigene Leitung“, so Pump. „In den kommenden Wochen wird es weitere Informationsveranstaltungen geben, auch wird per Post über unser Angebot informiert“, so Grewe weiter. Ganz wichtig: „Beim Vertragsabschluss spielt es keine Rolle, ob ein Betrieb oder Haushalt aktuelle Verträge mit einem anderen Anbieter hat. „Die Telefonnummern können behalten werden, wir kümmern uns auch um die Kündigungsmodalitäten“, verspricht Pump. Auf der Homepage www.giga5.de gibt es weitere Informationen.