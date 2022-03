Molfsee

In der Gemeinde Molfsee ist man sich einig, dass Wohnraum geschaffen werden soll. Seit mehr als drei Jahren wird über die geplante Wohnbebauung im Bereich des Bebauungsplans 27 für den Bereich nördlich des Eiderwiesenweges, östlich der Hamburger Chaussee und westlich der Bebauung der Straße Stuthagen diskutiert.

Im Herbst 2021 wurde der Abwägungsbeschluss gefasst, gegenwärtig führt die Gemeinde die zweite Änderung des Bebauungsplanes durch. Am Donnerstagabend stand der städtebauliche Vertrag auf der Agenda des Bau- und Planungsausschusses.

Mit dem städtebaulichen Vertrag regeln die Vertragsparteien im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes stehende Fragestellungen, die nicht Gegenstand der B-Plan-Satzung sind. Dafür war Jurist Dr. Christian Becker in der Sitzung dabei, um – wenn nötig – Fragen zu beantworten.

Infrastrukturabgabe erneut in der Diskussion

Und eine hatte Malte Braack (UWM) doch noch: „Die Infrastrukturabgabe sollte nicht in den Vertrag“, wollte er wissen. Das verneinte Becker und begründete es auch: „In einem städtebaulichen Vertrag dürfen nur Dinge geregelt werden, die rechtssichere Folgekosten ergeben.“

Da es für den Bereich des B-Plans 27 bereits seit Langem ein Baurecht gibt und es sich nicht um eine Neubausiedlung auf der grünen Wiese handelt, können etwaige Folgekosten nicht ausgemacht werden. „Da ist das Gutachten dann teurer als das, was am Ende dabei rauskommt“, betonte der Jurist. Und fügte noch hinzu: „Es ist nicht sinnvoll, das immer wieder infrage zu stellen“, verwies Becker auf die vielen Sitzungen seit 2019, in denen darüber diskutiert wurde.

Auch hatte der Sozialausschuss bereits gegen eine Infrastrukturabgabe für den Kitabereich gestimmt. Ähnlich argumentierten auch Heinz-Karl Waßmuth (SPD, „Ich habe keine Bedenken bei dem Vertrag“) und Martin Zacharias (Grüne): „Ich bin auch schon seit Jahren dabei, der städtebauliche Vertrag ist ein Kompromiss, denn wir Grüne wollten ja auch weniger als 1,5 Stellplätze, aber sind diesen Kompromiss eben eingegangen. Daher werden wir auch zustimmen.“

Mehrheit im Ausschuss votiert für städtebaulichen Vertrag

Mit vier Ja-Stimmen von CDU, SPD und Grünen (bei einer FDP-Gegenstimme und der Enthaltung der UWM) war die Beschlussempfehlung für die Gemeindevertretersitzung am Donnerstag, 24. März, deutlich: Der Bürgermeister wird beauftragt, den vorliegenden Entwurf des städtebaulichen Vertrages zu unterzeichnen und seine Durchführung zu überwachen.

Auch der Satzungsbeschluss stand zur Abstimmung im Bau- und Planungsausschuss, dabei kam es zu einer Pattsituation – drei Ja-Stimmen von CDU und SPD bei drei Nein-Stimmen von FDP, UWM und Grünen. Über den Satzungsbeschluss entscheidet die Gemeindevertretung endgültig.