Felde

Es müssen nicht immer Alpakas sein: Wer in Schleswig-Holstein mit Ziegen Spazierengehen möchte, ist in Felde genau richtig. Vor fünf Jahren legten sich Juliane und Mario Wolf vier Geißlein zu. Und die können für 30 Euro die Stunde gebucht werden. Etwa für einen Ausflug in den Felder Forst, allein oder in der Gruppe.

Gemeckert wird dabei tierisch wenig, Entspannung und Spaß stehen im Vordergrund. Doch wie kam Familie Wolf dazu, sich die Ziegen anzuschaffen? Juliane Wolf wollte schon als Kind Tiere haben, „das haben mir meine Eltern aber nicht erlaubt“. Mit ihrem Mann Mario träumte sie dann vom Leben auf dem Bauernhof, „doch wir waren damit beschäftigt, in der Stadt Geld zu verdienen“, sagt die Museumspädagogin.

Vor zehn Jahren rückte ihr Traum von eigenen Tieren etwas näher, als sie mit ihren Mann und den beiden Kindern von Kiel nach Felde zog. Sie probierten ein paar Wochen lang die Haltung von Schafen aus. „Doch die sind leider nicht so menschenbezogen und laufen eher weg“, sagt der 49-jährige Ingenieur für Medientechnik. Tja, und ein Hund, das ist so gar nichts für die Wolfs. „Der muss immer betüddelt und beschäftigt werden, wir haben deswegen nun einen Kater“.

Aus einer Ziege wurden schnell vier

2015 kam der Wunsch nach Ziegen auf, als bei der heute 56-Jährigen ein Tumor im Rückenmark entdeckt wurde und sie mehrfach operiert werden musste. „Da habe ich mir geschworen, wenn ich das überlebe, krieg ich Ziegen“.

Vor fünf Jahren zogen dann erst die weiße Edelziege Mondschein und die Thüringer Waldziege Åsa ein, zwei Wochen später dann Rannvi, ebenso eine Thüringer, die „zur Wurst verarbeitet werden sollte“. Bei ihr stellte sich schnell heraus, dass sie trächtig ist und so gesellte sich zur Ziegenrunde nach drei Monaten noch der kleine Lüttich.

„Wir hatten ja erst gedacht, dass sie den Rasen mähen, aber das machen sie nur, wenn sie dazu Lust haben“, sagt Wolf. Als sie Heu dazu kaufen mussten, entstand die Idee, dass sich die Ziegen das selber verdienen müssen: in Form von Spaziergängen mit Einzelpersonen oder Gruppen. Das musste aber erst einmal geübt werden. „Anfangs hatten wir Halsbänder, aber da würgen die Ziegen ständig und fangen an zu husten“, sagt Juliane Wolf.

Wandern mit Ziegen: Halsbänder nur für die Sicherheit an den Straßen

Als sie dann feststellten, dass keine der Ziegen im Wald wegläuft, wurde gänzlich auf Halsbänder verzichtet. Lediglich an der Straße dienen sie der Sicherheit. „Da haben wir bislang aber auch nur gute Erfahrungen gemacht. Es wird langsam gefahren, einige kurbeln sogar ihre Fenster runter und sprechen uns freudig an“, sagt sie. Ganz oft kommt dann der Spruch: „Oh, Hunde mit Hörnern“.

Mit Ziege auf Tour Beim Ziegenwandern geht es nicht darum, viel Wegstrecke in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen, sondern um Erholung und Entspannung im Einklang mit der Natur. Darum, den Alltag zu vergessen und sich auf die Ziegen einzulassen. Und das ist nicht nur für Kinder ein Riesenspaß, sondern ebenso für alle anderen Altersklassen. Im großen Waldgebiet nahe des Guts Bossee gibt es Rundwege unterschiedlicher Länge. Ob einzeln oder in der Gruppe bis zu sechs Personen kostet der Spaziergang mit Ziegen pro Stunde 30 Euro, alles Weitere nach Absprache. Nähere Informationen bei Juliane und Mario Wolf, Ranzel 8 in Felde, Tel. 04334 / 143 97 17 oder E-Mail: info@ziegenspass.de

Da sie als Tourguide in Haitabu arbeitet, organisierte sie auch schon historische Ziegenwanderungen. „Ziegen waren damals das Nutztier schlechthin. Es ließ sich locker an der Lehmhütte halten, brauchte wenig Platz“, sagt sie. Zudem versorgten Ziegen die Menschen mit Milch, Fleisch, Fell, Leder und Horn. Das lehnen die Wolfs ab, ihre Ziegen sind eher Haustiere, auch wenn sie nicht ins Haus dürfen.

Spaziergang mit den Ziegen: Bis zu zwei Stunden ist der Standard

Bis zu zwei Stunden kann ein Spaziergang dauern, bei längeren Touren bedarf es einer Pause. Juliane Wolf kennt sich auch gut mit Bäumen und Pflanzen aus und vermittelt gerne ihr Wissen. Die Highlights sind aber die Ziegen.

Jeder sollte einmal mit einer Ziege durch den Wald gehen. Sie sind neugierig, menschenbezogen und gelehrig. Mondschein, auch Moni genannt, legt gerne einen Sprint ein. Rannvi kann Männchen machen und die Klaue geben. Zwischendurch wird immer mal wieder geknabbert.

„Sie sind ideale Begleiter, sie bellen und beißen nicht, haben auch keinen Jagdtrieb. Im Gegenteil, mit ihnen hat man eher die Chance auch mal Damwild zu sehen, die starren sich dann aber nur minutenlang an“. Bei Hunden zeigen sie keinerlei Angst, „da sind sie wirklich stoisch“. Wenn überhaupt würden sie kleine Kläffern gerne mal stupsen, „da achte ich aber drauf, wenn sie mit ihren Köpfen schon nach vorne gehen“. Und wenn es ihnen doch einmal zu viel sein sollte, hauen sie ab, „aber nicht weit“.

Ziegen sind hochsensibel

Ziegen haben nicht so weiches, kuscheliges Fell wie Hunde oder Katzen, ihr Fell fühlt sich eher borstig, wachsig und fettig an. Sie lieben es zwischen den Schulterblättern und Hörnen gekrault zu werden, ihre ruhige Ausstrahlung dabei wirkt sehr entspannend.

„Ziegen sind hochsensibel. Da muss man schon seine Gedanken kontrollieren, denn die können sie lesen. Wenn Klauenpflege dran ist, wissen die das schon, bevor ich den Platz betrete und ziehen sich zurück. Also denke ich, dass ich sie streicheln werde und dann klappt das“. Lust auf Touren haben sie immer, es sei denn, es regnet. Aber wer geht schon gerne bei Regen spazieren.