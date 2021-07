Steinviertel in Dänischenhagen: WIR hinterfragt neue Verkehrsregeln

Dänischenhagen

An der Einfahrt ins Steinviertel in Dänischenhagen steht bereits ein Zone-30 Schild. Auch die Markierung auf der Straße wurde hier bereits erneuert. In etwa zwei Wochen werden die Arbeiten zur Umsetzung der neuen Verkehrsregeln im Steinviertel beendet sein, heißt es aus der Verwaltung.

Klar ist: Die Verkehrsregelung dort wird immer ein Kompromiss bei schwieriger Ausgangslage bleiben. Denn bei der Entstehung des Baugebiets in den 1990er Jahren wurden mit verkleinerten Wendehämmern und veränderten Straßenverläufen mehr Parzellen verkauft als vorgesehen. Dafür musste ein Beteiligter auch ins Gefängnis.

2013 wurde im Steinviertel die Tempo-20-Zone eingerichtet

In einem Flyer wirft die Wählergemeinschaft WIR nun unter anderem die Frage auf, ob es überhaupt jemals eine schriftliche Anordnung für eine 20er-Zone im Steinviertel gegeben habe. Oder ob es nur mündliche Vereinbarungen zur Beruhigung der Bevölkerung gegeben habe.

Unterlagen zufolge, die die Kieler Nachrichten in der Verwaltung einsehen konnten, gab es tatsächlich einen Beschluss der Gemeindevertretung von 2013, eine Tempo-20-Zone im Steinviertel zu schaffen. Kurz darauf erteilte der Kreis dafür die Genehmigung.

Mittlerweile hat sich die Rechtslage geändert, Tempo-20-Zonen sind nur noch in zentralen städtischen Bereichen möglich – also nicht mehr im Steinviertel. Laut einem Schreiben vom August 2020 hätte der Kreis aber die bestehende Tempo-20-Zone in Dänischenhagen weiter geduldet: wenn die Gemeinde das Thema nicht vorher schon angepackt hätte. Das machen auch einige andere Gemeinden, andere bleiben beim alten Tempolimit.

2020 packte die Politik die Verkehrssituation erneut an

Klar ist: Im Februar 2020 gab es in Dänischenhagen eine Einwohnerversammlung zur Verkehrssituation. Im März beschloss die Gemeindevertretung einstimmig, über eine Umfrage unter den Betroffenen zu ermitteln, was diese sich für ihr Quartier wünschen. Mögliche Varianten waren laut ersten Vorschlägen eine Verkehrsberuhigung mit einzeln markierten Parkplätzen, die Beibehaltung des mit einer weißen Linie abgetrennten Sonderweges für Fußgänger samt der Duldung von Falschparkern, oder die Beibehaltung von Tempo 20.

Die WIR bezweifelt nun, dass es zum Zeitpunkt des Dänischenhagener Beschlusses 2020 schon eine Anweisung des Kreises in Sachen Tempo gab. „Aussagen des Kreises bestärken uns in dieser Ansicht“, sagt WIR-Vertreter Thomas Waldeck. Sein Vorwurf: „Wir wurden bewusst oder unbewusst in der Gemeindevertretung verschaukelt.“ Im März 2021 hatte die Politik dann einmütig beschlossen, Tempo 30 statt 20 im Steinviertel einzuführen und die Gehweglinie zu erneuern.

Thomas Waldeck kritisiert, der Beschluss sei so formuliert worden, dass die WIR nicht anders habe abstimmen können: „Hätten wir gewusst, dass die Möglichkeit besteht, dass alles bleibt, wie es ist, hätten wir dafür gestimmt.“ Bürgermeister Horst Mattig (SPD) habe „dieses Fass“ mit seiner Beschlussvorlage aufgemacht: „Um uns auf eine falsche Fährte zu locken.“ Das störe ihn vor allem: „Es zerstört das Vertrauen in die Verwaltung.“

Parkraum im Steinviertel in Dänischenhagen ist knapp

Thomas Waldeck wohnt selbst im Steinviertel, kennt die Lage dort. Er ist überzeugt, dass es nun wieder Beschwerden geben wird, wenn die ersten Knöllchen verteilt werden. „Weil nur noch an ausgewiesenen Stellen geparkt werden darf.“ Und der Parkraum im Steinviertel ist angesichts der Entstehungsgeschichte knapp.

Bürgermeister Horst Mattig sagt zu den Vorwürfen der WIR: „Das ist aus der Luft gegriffen und aus dem Zusammenhang gerissen.“ Man habe das Thema 2020 aufgegriffen, als das Land die Richtlinien geändert habe. Das Meinungsbild in der Bevölkerung zum Steinviertel sei unterschiedlich ausgefallen.

Zunächst sei es um die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereich gegangen. Dazu habe man sich mit dem Kreis abgestimmt. Erst dann sei von dort die Aussage gekommen, dass die Tempo-20-Zone mittlerweile nicht mehr genehmigungsfähig sei. Es blieben nur die Alternativen verkehrsberuhigter Bereich und Tempo 30. Weil die Gemeinde schon in ein Verfahren eingestiegen war, erklärt der Bürgermeister.

Von Kerstin v. Schmidt-Phiseldeck