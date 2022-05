Dänischenhagen

Immer mehr Wohnmobile rollen durchs Land: ein Trend, von dem auch Dänischenhagen profitieren möchte: Schließlich lassen Touristen Geld in Gemeinden – und die Gemeinde punktet mit Ostseenähe.

Ende März vergangenen Jahres hatte die Gemeindevertretung auf Antrag der CDU beschlossen, „grundsätzlich die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes im Gemeindegebiet zu unterstützen“. Vorausgesetzt, ein privater Investor zeigt Interesse.

Dänischenhagen: Es geht um Fläche nahe der Bundesstraße 503

Tatsächlich meldete sich bald jemand: Wohnmobilhändler René Tank aus Dänischenhagen würde hier einen Stellplatz betreiben. Er geht davon aus, dass das Reisen im Van oder Wohnmobil auch nach Corona beliebt bleiben wird.

Ein Jahr später hat sich allerdings in Dänischenhagen aus seiner Sicht viel zu wenig getan. Dabei sei von seiner Seite aus alles geplant. Er hatte als Stellplatz eine Fläche an der Strander Straße vorgeschlagen. Diese sei verkehrsgünstig über die Bundesstraße 503 zu erreichen. Sie liegt kurz hinter der Ausfahrt Richtung Strande, auf Dänischenhagener Gebiet.

Die Fläche liege günstig an Wander- und Radwegen, erklärt René Tank: Möglich sei sogar ein Zugang zum Golfplatz in Dänischenhagen. Profis, die in ganz Deutschland nach Stellplätzen suchten, hätten dem Standort Potenzial bescheinigt. Und der Besitzer würde ihm die Fläche verpachten.

Ursprünglich waren 20 Stellplätze geplant, nun mindestens 40

Der Wohnmobil-Händler denkt dabei zum Start an eine Fläche von mindestens einem Hektar Fläche, vielleicht auch zwei oder drei. „Ab 40 Plätzen macht es Sinn“, sagt René Tank – ursprünglich war er von 20 ausgegangen. Denkbar seien auch 80 Stellplätze, wenn das Projekt gut läuft.

Nach seinen Vorstellungen soll das Areal „komplett grün bleiben“. Er plane nur wassergebundene Wege und Stellplätze auf Kiesel-Untergrund. Dadurch sei alles gegebenenfalls schnell zurückzubauen.

Alle Stellplätze hätten Stromzugang, auch eine Ver- und Entsorgungsstation sei vorgesehen. „Von unserer Seite ist alles geplant. Von der Location bis zur Einrichtung war eigentlich alles sehr schnell klar“, betont der Unternehmer.

Vorgabe des Landes: alternative Standorte prüfen

Doch die Gemeinde Dänischenhagen kommt aus seiner Sicht mit dem Projekt nicht voran, es fehle das Interesse, wirtschaftliche Projekte voranzutreiben. Und plötzlich sei die Fläche auch noch für andere Projekte im Gespräch, ärgert er sich. Hintergrund: In der jüngsten Gemeindevertretung wurde beschlossen, ein neues Feuerwehrhaus an einem neuen Standort zu bauen.

René Tank hofft nun auf eine zeitnahe Lösung. Vielleicht könnten die Arbeiten beginnen, nachdem die Ackerfläche abgeerntet ist, hofft er. Dann könne das Stellplatz-Projekt 2023 an den Start gehen. Er habe jedenfalls keine Muße, jahrelang darauf zu warten.

Die Amtsverwaltung erklärt, man habe nach dem Beschluss über einen möglichen Womo-Stellplatz in Dänischenhagen mit Bauaufsicht, Regional- und Landesplanung das Verfahren geklärt.

Mitte Juni 2021 habe das Land darauf hingewiesen, dass weitere Standorte geprüft werden müssten, da das favorisiertes Grundstück „außerhalb der Siedlungsachsenabgrenzung“ liegt. Daher sei der Nachweis gefordert, dass nur dieser Raum im sogenannten Außenbereich für das Projekt geeignet sei.

Hinzu kam der Hinweis des potenziellen Betreibers, dass für das Stellplatz-Projekt aus wirtschaftlichen Gründen eine größere Fläche als zunächst angenommen erforderlich sei – und mehr als nur 20 Stellplätze.

Die Gemeindevertretung beschloss laut Verwaltung im September, dass ein Planungsbüro die Grundlagen klären sollte. Dabei sei auch eine mögliche Verlegung der Feuerwehr und des Radweges an der Strander Straße zu berücksichtigen.

Im November wurde laut Verwaltung das Planungsbüro beauftragt. Mitte März lag die Stellplatzanalyse vor, bei der eine Nacharbeitung gewünscht wurde. Zurzeit werde die überarbeitete Standortanalyse durch Planer mit Kreis- und Landesplanung abgestimmt.