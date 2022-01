Bordesholm/Kiel

Das Stellwerk Bordesholm ist am Donnerstag gegen 9.15 Uhr ausgefallen und sorgt seitdem für einen kompletten Ausfall des Zugverkehrs auf der Strecke Neumünster-Kiel und zurück.

Ein Schienenersatzverkehr per Bus wird momentan angeboten. Fernzüge von Kiel in Richtung Hamburg werden großräumig über Lübeck umgeleitet, von Hamburg aus fahren die Züge nach Kiel über Rendsburg, teilte die Bahnpressestelle am Vormittag mit.

Durch einen Ausfall des Stellwerks Bordesholm sind am Donnerstag ab 9.15 Uhr alle Züge auf der Strecke Kiel-Neumünster ausgefallen. Quelle: Daniel Friedrichs Danfoto

„Bei Bauarbeiten am Stellwerk Bordesholm ist vermutlich ein Stromkabel beschädigt worden und hat zu dem Ausfall geführt“, hieß es seitens der Bahnpressestelle.

Eine Prognose, wann der Schaden behoben sein wird und die Züge wieder fahren werden, wollte man aber nicht geben. Über den Schienenersatzverkehr würden Flintbek, Bordesholm, Einfeld und Neumünster angefahren.