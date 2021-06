Baden und sich in die Sonne legen, ist nicht alles. Touristisch ausgerichtete Küstenorte sind gut beraten, Strandgästen zusätzliche Angebote zu machen. In Strande ist das jetzt geschehen. Für Fans des Stand-Up-Paddelns (SUP) gibt es seit 11. Juni eine Anlaufstation mit kurioser Vorgeschichte.