Strande

Ein geselliges Frühstück im Sand, nette Gespräche und bestes Sommerwetter – das ließen sich zahlreiche Besucher an der Ostseeküste am Sonntagvormittag nicht entgehen. Unter anderem in Eckernförde und Strande hatten dir örtlichen Touristiker nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr wieder zum kostenfreien Strandfrühstück eingeladen. Diesmal gab es statt langer Tafel und musikalischer Unterhaltung allerdings Lunchpakete und Kaffee „to go“. „Es läuft total entspannt hier bei uns“, sagte Heiko Drescher, Leiter der Tourist-Information in Strande. „Auch wenn wir uns in diesem Jahr etwas einschränken mussten.“ So seien in den Vorjahren immer bis zu 200 Besucher am Sonntagmorgen zum Strandfrühstück ans Ufer gekommen, diesmal hatte Drescher gemeinsam mit Strandranger Peter Glowatzki 100 Pakete mit Brötchen und süßem Aufstrich gepackt.

Diesmal mit eigenen Stühlen an den Strand

Zu den Gästen, die das Angebot gerne für einen Ausflug an den Strand genutzt haben, gehörten Bernd und Dörte Hupka sowie Jürgen Krause und Edeltraut Wörner aus Altenholz. Sie haben in den Kieler Nachrichten vom Neustart des Strandfrühstücks gelesen und Decken und Klappstühle eingepackt. „Schade, dass es in diesem Jahr keine Bänke und keine Musik gibt“, sagte Bernd Hupka. „Und ein bisschen fehlen durch die Distanz auch die netten Gespräche mit den Touristen, die wir in den vergangenen Jahren immer hatten“, sagte Edeltraud Wörner. Dennoch sei der Neustart des Strandfrühstücks eine tolle Initiative, auch der beteiligten Strand-Gastronomen, die den Kaffee gestellt haben.

SPD startet Umweltprojekt

Die SPD in Strande nutzte das Strandfrühstück mit vielen Besucherinnen und Besuchern aus der Umgebung für den Startschuss eines in der Region einzigartigen Umweltprojektes. Ab sofort finden sich an den sechs offiziellen Zugängen zum Strand Spender für sogenannte Strandascher. Diese kleinen Papiertüten aus feuerfestem Material sollen helfen, die Flut der Zigarettenkippen im Sand einzudämmen. Das Problem der achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel werde unterschätzt. „Bei den jährlichen Säuberungsaktionen hier am Strand besteht bis zu 50 Prozent des Mülls als Zigarettenkippen“, sagt Sönke Strand, SPD-Gemeindevertreter in Strande. Dies bestätigt auch Strandranger Peter Glowatzki, der mehrmals pro Tag den Müll am Strand einsammelt.

Hersteller und Systeme gesucht

Die Idee, kostenfreie Aschenbecher an die rauchenden Strandbesucher zu verteilen, ist nicht neu. Allerdings schrecken gammelige Blechdosen oder Ascher mit Pfandsystem viele Raucher eher ab. In Strande dagegen kann man sich auf dem Weg zum Ufer eine der kleinen feuerfesten Papierdreiecke ziehen, neben dem Handtuch in den Sand stecken und beim verlassen des Strandes einfach entsorgen. Mehr als ein Jahr haben die Strander Sozialdemokraten nach eignen Angaben an der Idee gearbeitet, Hersteller und Systeme verglichen. Bevor es Rückendeckung von der örtlichen Gemeindevertretung und das Budget in Höhe von 1000 Euro aus der Gemeindekasse gab, wurden die Initiatoren bei einem Unternehmen in Südtirol fündig. „Die haben in den Alpen nämlich das gleiche Problem mit den Zigarettenkippen der vielen Besucher wie wir am Strand“, sagt Mitinitiatorin Simone Jumpertz. „Und da haben wir uns gedacht: Was in den Bergen funktioniert, klappt hier auch.“

500 Stück für die erste Saison

Jetzt hofft sicher nicht nur die Strander SPD, dass die Raucher am Stand die kostenfreien Wegwerf-Aschenbecher auch nutzen und dass sich die Idee schnell herumspricht. Für diese Saison stehen 500 Stück zu Verfügung. „Wenn jeder Strandascher nur für fünf oder sechs Zigaretten genutzt wird, könnte das unseren Strand um bis zu 3000 Kippen entlasten“, rechnet Sönke Strand vor. Zum Vergleich: Allein eine Kippe enthält so viele Schadstoffe, um 1000 Liter Wasser so stark zu verschmutzen, dass die darin lebenden Organismen nachhaltig geschädigt werden. „Wir hoffen, dass die Idee auch für die umliegenden Strandgemeinden interessant wird“, sagt Sönke Strand.