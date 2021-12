Strande

Die Gemeinde Strande hatte 2019 die Idee vorgestellt, das frühere Bundeswehrgelände auf der Bülker Huk als Logenplatz mit fantastischem Wow-Blick über die Kieler Bucht zu entwickeln. Zurzeit ist das verwilderte Gelände der Öffentlichkeit verschlossen. Doch vor Kurzem wurden dort am Wanderweg Bäume gefällt: Geht es nun los mit der Erschließung?

Nein, betont der Strander Bürgermeister Holger Klink (CDU) auf Anfrage. Erst mal müsse man das geplante Verkehrskonzept umsetzen. Schließlich wolle man den Verkehr im Ort reduzieren und nicht verstärken.

Daher müssten erst einmal die geplanten Maßnahmen im Ort und an der Bülker Huk greifen, „bevor man neue attraktive Highlights setzt“. Strande plant für 2022 die Anschaffung eines digitalen Parkleitsystems, um das Verkehrschaos einzudämmen.

System soll den Parkplatzsuchverkehr eindämmen

Das System soll den Suchverkehr reduzieren und die Parkplätze digital vernetzen. Zudem wird mehr Parkraum außerhalb des Ortes geschaffen. Die Nebenstraßen werden verkehrsberuhigt. Das Verkehrskonzept könne aber nur gelingen, wenn möglichst viele dieser Säulen 2022 zur Verfügung stehen, erklärt Holger Klink. Die Ausschreibung soll im Spätwinter erfolgen, damit das Projekt zum Saisonbeginn starten kann.

Am ehemaligen Bundeswehrgelände auf der Bülker Huk wurden Bäume abgeholzt. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Von den Maßnahmen erhoffe Strande sich ein besseres Miteinander von Tagesgästen und Einwohnern. „Denn machen wir uns nichts vor, in nahezu allen Ostseegemeinden hat es in den letzten Monaten erhebliche Beschwerden über die Verkehrssituation gegeben“, sagt der Strander Bürgermeister. Ziel sollte es sein, den Tourismus vor Ort qualitativ zu verbessern, statt blind Steigerungszahlen hinterherzulaufen.

In Strande gibt es fünf Parkplätze. Am günstigsten sind die Gebühren auf dem Großparkplatz, der auch noch erweitert werden soll. Dieser soll laut Konzept möglichst viel Verkehr abfedern. Am teuersten ist das Parken im Zentrum des Ostseebades auf den Plätzen am Hafen, in der Klaus-Groth-Straße und im Bülker Weg. Im Mittelfeld liegen die zwei Plätze auf der Bülker Huk.

Ein Problem in Strande sind auch die Raser

Die Anwohner in Strande sind seit Jahren genervt vom Parksuchverkehr in den kleinen Wohnstraßen. Es gibt auch Ärger über zugestellte Ausfahrten und Autos auf Bürgersteigen. Die Pandemie hatte die Lage noch verschärft, es kamen viele Tagestouristen.

In den vergangenen Wochen hatte Strandes Bürgermeister mit Einwohnern in drei Infoveranstaltungen über mögliche Ideen zur Verkehrsberuhigung diskutiert. Im Touristikausschuss sprach er anschließend von „sehr offenen, interessierten“ Gesprächen und von einem sehr positiven Feedback der Stranderinnen und Strander.

„Wir müssen gar nicht so viel ändern“, sagte Holger Klink. Die Regelungen in Strande seien im Großen und Ganzen in Ordnung – wenn sie denn eingehalten würden. Kritisiert wurden unter anderem Dinge wie der viel zu schnelle Verkehr im Ort.

Was für ein Panorama: Das frühere Bundeswehr-Gelände an der Bülker Huk bietet einen 270-Grad-Blick auf die Kieler Bucht. Das Archivbild zeigt Claudia Sieg (SPD), Ulrich Kauffmann (FDP) und Holger Klink (CDU) bei einem Ortstermin 2019. Bevor das Areal zugänglich gemacht wird, muss Strande aber erst das Verkehrsproblem lösen. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Es gab auch den Hinweis, dass die in Strande geltende „rechts vor links“-Regelung schlecht zu erkennen sei. Früher hatte die Gemeinde darauf auch extra hingewiesen, musste die Schilder aber entfernen: Es handelte sich dabei um eine doppelte Ausschilderung, weil in einer Tempo-30-Zone ohnehin rechts vor links gilt.

Gemeindevertreterin Claudia Sieg (SPD) hat zum Thema Verkehr zudem einen Fragebogen entworfen, der an die Strander Haushalte geht: Auch dadurch erhofft sich die Gemeinde einen guten Überblick darüber, wie individuell der Parkplatzsuchverkehr in den verschiedenen Straßen geregelt werden soll.

Die Baumschnittmaßnahmen neben dem Bundeswehrgelände auf der Bülker Huk sind übrigens die Folge von Untersuchungen: Dabei zeigte sich, dass die Pappeln viel Totholz enthielten, erklärt Holger Klink. Das Totholz wurde vor den nächsten Stürmen entfernt, um Schäden zu vermeiden. Denn selbst bei Sturm gehen dort oft noch Menschen spazieren.