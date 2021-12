Strande

Null Euro: Das ist die traurige Einnahmebilanz für den Bülker Leuchtturm in Strande 2021. In den Vorjahren schwankten die Einnahmen zwischen gut 4000 und mehr als 6000 Euro. Nun mag diese Einbuße finanziell für die Gemeinde zu verschmerzen sein. Dennoch steht sie auch für so manchen enttäuschten Besucher. Und eine Öffnung ist noch nicht in Sicht.

Dabei hatte man zu Beginn der Leuchtturm-Sanierung im September 2020 damit gerechnet, dass der Bülker Leuchtturm mit seiner Aussichtsplattform in 22 Metern Höhe womöglich Ostern 2021 wieder öffnen könnte. Der Leuchtturm ist eigentlich ganzjährig immer dann zugängig, wenn auch der Leuchtturm-Pavillon mit seiner Gastronomie geöffnet ist. Und die ist in der Regel nur montags geschlossen.

Auf Anfrage teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ostsee jetzt allerdings mit, dass „die für einen sicheren Betrieb und eine Öffnung des Turmes notwendigen Prüfungen“ immer noch andauerten. Daher müsse der Turm „weiterhin für die Öffentlichkeit gesperrt bleiben“.

Zurzeit kann das WSA keinen Termin für die Öffnung nennen

Erst wenn alle noch ausstehenden Leistungen von Auftragnehmern des WSA Ostsee abgeschlossen sind und „die geprüfte Bestandsstatik, die Abnahme der Bauleistung, die Regelung bauordnungsrechtlicher Fragen, die Brandschau, die bauaufsichtliche Abnahme und die abschließende Einweisung und Übergabe an den Pächter vorliegen“, könne der Bülker Leuchtturm wieder für Besucher freigegeben werden.

Der Leuchtturm Bülk in Strande ist nach den Bauarbeiten immer noch gesperrt. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Die statischen Nachweise sowie die Abnahme der Sicherheitskonzepte und Einrichtungen seien Grundvoraussetzungen für eine sichere öffentliche Nutzung des Leuchtturmes, heißt es vom WSA außerdem. Zurzeit sei es nicht möglich, einen konkreten Termin für die Öffnung zu nennen.

Immer wieder sind Besucher von der Schließung überrascht

Anfang September hatte das WSA noch mitgeteilt, man rechne mit einer Öffnung des Leuchtturms Ende Oktober. Es gehe einfach darum, dass sich „auch immer wieder das technische Regelwerk zu Standsicherheitsnachweisen und Baugrunderkundungen ändert und auf neueste Erkenntnisse angepasst wird“, hieß es damals.

Formalien, die offensichtlich auch weiterhin verhindern, dass Besucher den Rundum-Ausblick über die Kieler Förde und das Binnenland genießen können.

Schon im September hatte Pavillon-Betreiberin Petra Amelow die Folgen der anhaltenden Schließung beschrieben: Bei ihr landen viele Beschwerden von Menschen, die sauer sind, weil sie nicht auf die Plattform dürfen. „Es ist wirklich sehr schade, dass die Öffnung des Leuchtturmes sich weiter verzögert“, bedauert auch Bürgermeister Holger Klink.

Petra Amelow verkauft im Leuchtturm-Pavillon die Tickets, die einen Euro für Kinder und zwei Euro für Erwachsene kosten. Selbst im Jahr 2020, in dem der Leuchtturm wegen der Bauarbeiten drei Monate geschlossen war, lockte der Ausblick wieder mindestens 2000 Besucherinnen und Besucher an.

Das Problem: Im Internet sind trotz des geschlossenen Leuchtturms in Strande noch Eintrittspreise für den Bülker Leuchtturm zu finden. Ein Schild am Zugang zum Leuchtturm mit dem Hinweis, dass dieser durch das WSA gesperrt ist, verhindert nicht, dass Petra Amelow immer wieder den Ärger enttäuschter Gäste zu spüren bekommt.

Im September 2020 hatten die Arbeiten am 25,60 Meter hohen Lulatsch begonnen. Es war die erste Grundinstandsetzung nach etwa 50 Jahren. Der Bülker Leuchtturm wechselte dabei auch die Ringelfarbe – aus Schwarz wurde Grün. Auf das Grün für den Zutritt müssen Besucher aber weiterhin warten.