Strandputz in Eckernförde: Sauberer Saisonstart mit 150 Helfern

Eckernförde

Bei strahlendem Sonnenschein und leicht bissigem Wind haben rund 150 Helfer am Sonnabend in Eckernförde mit angepackt. Familien, Rentner, Taucher oder die örtlichen Sportvereine hatten ein gemeinsames Ziel: möglichst viel Unrat einsammeln, der sich über den Winter entlang der Strände und teils auch im Wasser angesammelt hatte.

Viele Corona-Masken im Müll

Glasscherben, Zigarettenkippen, Kinderspielzeug und immer wieder Corona-Masken – das Ergebnis der Sammelaktion unter dem Titel „Flens-Strand-Gut“, zu dem die namensgebende Brauerei insgesamt 4000 Euro für die helfenden Vereine zu Verfügung gestellt hatte, füllte am Ende Dutzende Eimer und Säcke.

Bei der Sammelaktion mit dabei waren Mitglieder des EMTV, vom VFR Eckernförde und den Balteckbars sowie der Jugendabteilung des Eckernförder Sportvereins. Auch Sönke Staack, der bereits regelmäßig mit seinen „Tauchjunkies“ im Innenhafen Müll aus der Förde gefischt hat, ging mit seinen Mitstreitern im Bereich des Yachthafens auf Tauchstation und hob Müll vom Grund der Ostsee. Diesmal hatte die Aktion einen weiteren guten Zweck: Mehrere Vereine haben angekündigt, Teile des Sponsorengeldes direkt an Projekte der Ukraine-Hilfe weiterzureichen.

Neue Maschinen für den Strandputz

Erstmals bei diesem Strandputz im Einsatz: ein kleines schiebbares Fahrzeug mit Kettenantrieb, das auch in engen Bereichen des Strandes Sand aufnehmen und sieben kann. „Mit den großen Maschinen kommen wir nicht überall hin“, erklärte Sebastian Wähnert von der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG). „Gerade zwischen den Spielgeräten oder zwischen den Strandkörben kann unsere neue Maschine ab sofort gut eingesetzt werden.“

Wenige Meter weiter war dagegen Handarbeit gefragt. „Ich helfe heute mit, weil ich ja auch gerne an den Strand gehe und nicht im Müll liegen will oder in eine Glasscherbe treten“, sagte der fünfjährige Malte. Gemeinsam mit seiner Mutter Magdalena hatte er sich an der Ausgabe einen Plastikeimer sowie Greifer abgeholt und war auch gleich fündig geworden. Hauptsächlich Papier und Plastikreste landeten im Eimer der beiden.

Saison kann beginnen

Die Helfer hatten diesmal auch etwas Unterstützung von der Natur. In den vergangenen Wochen war nur relativ wenig Seegras an den Hauptstand gespült worden. So hatten die großen Traktoren mit ihren schweren Sieben an der Front leichtes Spiel und konnten den Sand zügig durchkämmen. Jetzt ist alles bereit für den Frühling und die ersten Feriengäste. Denn in der kommenden Woche will das Ostseebad allmählich in die Saison starten, werden die ersten Strandkörbe entlang des Hauptstrandes aufgestellt.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch wenn es wieder viel zu viel Müll war, den die Menschen in den vergangenen Monaten in der Natur hinterlassen haben, gibt es einen Hoffnungsschimmer. „Das war mittlerweile die fünfte Aktion mit Unterstützung der Flensburger Brauerei“, sagt ETMG-Chef Stefan Borgmann und schaut vorsichtig optimistisch auf die vollen Eimer. „Es wird erfreulicherweise von Jahr zu Jahr etwas weniger.“