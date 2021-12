Der offene Brief des Molfseers Thiemo Lüeße sorgt in Rumohr für Ärger, Bürgermeister Thomas Langmaack holt zum Rückschlag aus. Zudem äußert Flintbeks Bürgermeister Olaf Plambeck Kritik an Äußerungen von Molfsees Amtsvorsteher Manfred Tank.