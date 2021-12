Windeby

Eigentlich wird Dieter Thiesen ein Wunsch erfüllt, aber an einer für ihn falschen Stelle. Denn auch er würde sich über besseren Mobilfunkempfang in der Gemeinde Windeby freuen. Ein 40 Meter hoher Funkmast der Telekom soll besseren Netzanschluss schaffen. Allerdings ist für ihn und viele Gleichgesinnte der geplante Standort nicht annehmbar. Mit 134 weiteren Unterzeichnenden lehnt Thiesen den Bauplatz am Südende der Dorfstraße im Ortsteil Kochendorf-Siedlung ab. Er will einen anderen Standort. Die Aussprache über das Projekt erfolgte in dieser Woche auf der Einwohnerversammlung der Gemeinde.

Vorgeschichte des Streits: Windebyer Funkloch soll geschlossen werden

Zunächst erzählen Bürgermeister Peter Pietrzak und Telekom-Vertreter Robin Wulf den 23 Gästen die Vorgeschichte des Projekts. Sie startete 2019 mit der Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“. Gemeinden mit Lücken im Mobilfunknetz konnten sich bei der Telekom bewerben, damit sie technisch in der Kommune aufrüstet werden. „Wir haben uns 2019 beworben, waren aber nicht bei den damals 50 ausgesuchten Gemeinden. Als 2020 wieder 180 Gemeinden ausgewählt wurden, waren wir dabei“, so Pietrzak.

Anschließend habe die Gemeinde mit Vertretern der Deutschen Funkmast GmbH – einer hundertprozentigen Telekom-Tochter – die Standortsuche begonnen. Wie der Bürgermeister berichtet, erwies sich der favorisierte Bauplatz der Gemeinde als ungeeignet. „Der Standort am Feuerwehrhaus liegt in der Pufferzone des Osterwall“, erklärt Wulf. Der Osterwall ist der Windebyer Teil des Danewerks, der heute unter Denkmalsschutz stehenden mittelalterlichen Schutzanlage Dänemarks. Die Nähe zum Osterwall habe den Bau am Feuerwehrhaus ausgeschlossen, aber nicht einige hundert Meter weiter südlich auf dem Gelände zwischen Dorfstraße und der Kreisstraße 57. Für Wulf sei der Platz im Ortsteil Kochendorf-Siedlung gut geeignet, um die drei Ortsteile Friedland, Kochendorf und Windeby abzudecken.

Am Bauhof von Windebys Nachbargemeinde Fleckeby steht bereits ein Funkmast. Gegen ihn gab und gibt es aus landschaftlichen Gründen keine Proteste. Durch den Wald drumherum fällt der Mast aus der Ferne nicht auf. Quelle: Rainer Krüger

Forderung: Andere Standorte für Funkmast sollen geprüft werden

Thiesens Einwand: „So ein Mast direkt am Dorf ist unschön.“ So sieht es auch der Bürgermeister. Pietrzak will wissen, ob auch die Hochspannungsleitung etwas weiter im Süden als Standort geprüft wurde. Er habe das angeregt. Auf weitere Nachfrage verneint es Wulf. „Wir bauen nichts, wenn klar ist, dass die Hochspannungsleitung irgendwann abgebaut wird“, erläutert der Mobilfunk-Kommunalbeauftragte für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ein weiterer Vorschlag des Bürgermeisters: Auch der verkehrstechnisch abgelegenere Standort im Bereich Schallund sollte geprüft werden.

„Mir wäre einer der anderen Standorte lieber“, gibt Pietrzak zu. Das hat Folgen für das Bearbeiten des bei ihm liegenden Bauantrags. „Bis ich nichts gehört habe, werde ich den Bauantrag nicht unterschreiben“, kündigt er an. Wie der als Berater der Gemeinde anwesende Amtsdirektor des Amts Schlei-Ostsee, Gunnar Bock, schon erläuterte, würde das Versagen der Unterschrift den Bau nicht verhindern, sondern nur verzögern. „Nach dem Baugesetzbuch sind Funkmasten privilegierte Anlagen, die eine Gemeinde nur ablehnen kann, wenn beim Bau öffentliche Vorschriften verletzt werden. Wenn die Gemeinde ihr Einvernehmen nicht erteilt, kann es durch die Kommunalaufsicht ersetzt werden“, so Bock. Pietrzak hat bis zum 9. Januar Zeit für die Unterschrift.

Laut Bock ist es das erste Mal, dass in eine der 19 Gemeinden im Amt Unterschriften gegen einen Mobilfunkstandort gesammelt wurden. In seinem Wohnort – Windebys Nachbargemeinde Fleckeby – gibt es schon einen Funkmast. „Der Fleckebyer Funkmast steht am Bauhof und ist von Wald umgeben. Deshalb gab es landschaftlich keine Bedenken gegen ihn“, so Bock.

Was Wulf während der Diskussion deutlich macht, ist die Zielvorstellung der Mobilfunkanbieter für ein funktionierendes 5G-Netz. „Dafür brauchen wir Mobilfunkstandorte im Drei-Kilometer-Abstand“, legt er dar. Wenn der Schleuderbetonmast in Kochendorf-Siedlung entstünde, wäre das Ziel immerhin teilweise erreicht. Zum nächsten Standort im Westen bestünde noch über sieben Kilometer Abstand – nach Norden allerdings nur 2,4 Kilometer.