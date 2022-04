Rendsburg

Wie viele Privatleute in der Region bekommt auch die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde mit ihren 20 im Kreisgebiet verteilten Immobilien die deutlich gestiegenen Energiepreise zu spüren. Der externe Stromanbieter des Kreises hat für das laufende Jahr ein neues Angebot geschickt, die Preise darin kräftig erhöht und drohte anderenfalls zunächst sogar mit Kündigung zur Mitte dieses Monats. Der Kreis wehrt sich juristisch und hat einen Anwalt eingeschaltet.

Für 20 Immobilien: Rund 300 000 Euro Stromkosten pro Jahr

In den vergangenen Jahren hatte der Kreis mit einigen Schwankungen wegen neuer und verkaufter Immobilien jeweils rund 300 000 Euro für Strom ausgegeben. Zu den Gebäuden, für die der Kreis die Stromrechnung übernimmt, gehören neben dem Kreishaus zum Beispiel auch die drei Berufsschulen in Rendsburg und Eckernförde. Für das laufende Jahr waren bereits 450 000 Euro eingeplant.

„Wir wussten ja, dass die Stromkosten für uns steigen werden“, sagt Sebastian Hetzel, zuständiger Fachbereichsleiter für die Immobilien des Kreises. Denn: Neben der erwarteten Preissteigerung hat der Kreis sein neues Verwaltungsgebäude in Rendsburg in Betrieb genommen und will im Spätsommer auch die neue Feuerwehrzentrale in Rendsburg-Süd eröffnen. Zwei neue große Verbraucher kommen beziehungsweise kamen also hinzu.

Doch auch ohne die neuen Gebäude kam es jetzt ziemlich dick für den Kreis. Zusätzlich zu den bereits eingeplanten 450 000 Euro forderte der Stromanbieter in einem Schreiben vom 11. März ab April noch einmal 190 000 Euro mehr für den Rest des laufenden Jahres. Anderenfalls wolle er die Versorgung zum 15. April einstellen.

Die Lichter wären im Kreishaus aber nicht ausgegangen. Wie Privatleute auch wäre der Kreis im Fall der Kündigung automatisch in die Grundversorgung des örtlichen Stromanbieters fallen. „Hätten wir die Frist ohne Reaktion verstreichen lassen oder das Angebot abgelehnt, wären wir mit unseren Gebäuden in die Grundversorgung des örtlichen Stromanbieters gefallen“, bestätigt Hetzel. Der Kreis hat durchgerechnet, was dies bedeuten würde: Statt der geforderten 190 000 Euro Zusatzkosten wären dann 270 000 Euro zusätzlich bis Ende des Jahres fällig geworden.

Kreis Rendsburg-Eckernförde schaltet Anwalt ein

Die Kreisverwaltung entscheid sich für einen anderen Weg und schaltete einen Anwalt ein. „Wir haben der Kündigung widersprochen und Anfang dieser Woche auch eine Antwort des Stromanbieters erhalten“, sagt Hetzel. Das Unternehmen habe seine Preiserhöhung vorerst zurückgezogen und wolle den Vorgang selbst juristisch prüfen. Dass der Lieferant bei seiner Preiserhöhung bleibt, ist also nicht vom Tisch. Um welchen Anbieter es sich handelt, will Hetzel nicht verraten, da das Verfahren noch laufe.

Parallel dazu sei der Kreis bereits auf die Suche nach alternativen Stromanbietern gegangen. Die Vergabe erfolgte zuletzt über eine externe Agentur und musste zuvor ausgeschrieben werden. Der Grund: Bereits vor Jahren hatte der Kreistag beschlossen, dass die Immobilien des Kreises zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt werden.