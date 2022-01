Eckernförde

Sturm Nadia, der in der Nacht zum Sonntag über das Land fegte, sorgte für über 200 Feuerwehreinsätze im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Überwiegend wurden die Feuerwehrleute zu umgestürzten Bäumen gerufen. Das schwerste Unglück ereignete sich in Eckernförde. Hier krachte eine 30 Meter hohe Tanne auf das Dach eines historischen Hauses im Vogelsang. Verletzt wurde niemand.

Arne Reusch und seine Frau Kitty werden diesen Sonntagmorgen nicht so schnell vergessen. Ein lauter Knall schreckte sie gegen 7.30 Uhr auf, gefolgt von einem prasselnden Geräusch abrutschender Dachpfannen und Äste. Glück für die beiden Bewohner: Sie hielten sich im Erdgeschoss auf, während der Baum in das Dachgeschoss stürzte. Die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde, die Polizei und das dazugerufene THW waren schnell vor Ort, um die Unglücksstelle zu sichern. Ein Rettungswagen konnte wieder abrücken, da niemand verletzt war.

Zur Galerie Die Folgen von Tief Nadia

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr zersägten die Stammhälfte, die die Straße Vogelsang blockierte. Mithilfe der Drehleiter und in Kooperation mit dem THW wurden aus Sicherheitsgründen anschließend die Schornsteinkappe und lose Dachziegel abgenommen. Ein Statiker begutachtete die Standfestigkeit des Hauses. Nach Angaben von Daniel Passig, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, ist es weiterhin bewohnbar.

Das beschädigte Haus ist rund 500 Jahre alt

Das historische Haus selbst ist eines der ältesten in Eckernförde. Laut Miteigentümer Arne Reusch ist es bereits auf der Stadtansicht von Braun-Hogenberg Ende des 16. Jahrhunderts abgebildet. Er schätzt das Alter auf rund 500 Jahre. Das prägnante Gebäude im Vogelsang ist im Kern ein Eichenfachwerkhaus, ein Holz, das seinerzeit sonst nur für den Bau von Kriegsschiffen vorgesehen war. Sein Ururgroßvater, erzählt Reusch, habe die Feuerwehr in Eckernförde mitbegründet.

In der Stadt mussten die Brandschützer zu insgesamt neun Einsätzen ausrücken. Nach Angaben von Wehrführer Meint Behrmann wurden unter anderem Bäume auf der Bundesstraße B203 beseitigt. Im Domsland war eine Gartenlaube umgeweht. Ansonsten hinterließ der Sturm in Eckernförde wenig ernsthafte Schäden. „Wir hatten Glück, dass es nicht regnete und die Bäume zurzeit kein Laub tragen“, sagte Behrmann. Sonst hätte der Winddruck Schlimmeres angerichtet.

In der Region kippten reihenweise Bäume um

Ein ähnliches Bild ergab sich im Umland. In Strande waren mehrere Bäume umgekippt. Laut Bürgermeister Holger Klink musste die Dänischenhagener Straße in Teilen vorübergehend gesperrt werden, da größere Bäume drohten, auf die Fahrbahn zu fallen. Die Feuerwehr sei fast die ganze Nacht im Einsatz gewesen. Schwere Schäden, Unfälle und Verletzte seien zum Glück ausgeblieben, sagte der Bürgermeister. In Gettorf rückte die Feuerwehr zu insgesamt fünf Einsätzen aus. „Überwiegend Bäume“, so Wehrführer Frank-Andrea Greggersen.

Auch in Schwansen hagelte es Einsätze. „Seit dem Orkan Christian hatten wir nicht mehr so viele“, sagte Amtswehrführer Nis Juhl. Irgendwann habe er aufgehört zu zählen. Er schätzte die Zahl auf „mehrere Dutzend“. Schwerpunkt war die waldreiche Gemeinde Altenhof mit fünf Einsätzen. Ferner wurden im Amtsbereich Schlei-Ostsee Verkehrsschilder beschädigt, ein Zelt weggefegt und Blechdächer abgehoben.

Die Küstengemeinden blickten am Sonntag noch mit Sorge auf steigende Wasserstände aufgrund des Schwappeffekts der Ostsee. Nachdem der Pegel aufgrund des stürmischen Westwindes in Eckernförde zeitweise auf 1,25 Meter unter Normal Null absank, schwappt das Wasser mit abflauendem Wind wieder zurück. Vorausgesagt sind für die Kieler Bucht bis Sonntagnacht maximale Wasserstände von bis zu 1,35 Meter über Normal Null. Für Eckernförde bedeutet dies noch keine akute Gefahr. Erst ab einem Pegelstand von 1,60 Meter steigt hier die Ostsee über die Kaikante. Ferner soll der Wind bei West-Nordwest ablandig bleiben und weiter abflauen.