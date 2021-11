Strande

Die Ostsee ist in Strande immer nur einen kurzen Spaziergang weit entfernt: eine privilegierte Lage für die Bewohner. Die Kehrseite ist unter anderem der viele Ausflugsverkehr. Für die großräumige Steuerung bekommt Strande 2022 ein Verkehrsleitsystem. Doch auch die Nebenstraßen sollen künftig entlastet werden.

Denn nicht nur die Strander Durchgangsstraßen wie Dänischenhagener Straße und Bülker Weg leiden unter einem hohen Verkehrsaufkommen, dem man in diesem Jahr schon mit einer provisorischen Straßensperre im Bereich des Surfclubs begegnete. Auch die Nebenstraßen werden nach Angaben von Bürgermeister Holger Klink (CDU) vor allem bei schönem Wetter und an den Wochenenden durch den Parksuchverkehr „sehr stark belastet“.

Ideen für die Nebenstraßen: Drei Anwohnerversammlungen

Man habe sich daher Gedanken gemacht, wie auch dort die Anwohner entlastet werden können. Dazu plant die Gemeinde nun drei Informations- und Diskussionsveranstaltungen. Die erste findet am Dienstag, 23. November, statt. Die Lösungen könnten dabei nach Angaben des Bürgermeisters auch von Straße zu Straße ganz unterschiedlich ausfallen.

Zur Diskussion stehen Halteverbotszonen, eine kostenpflichtige Parkraumbewirtschaftung, die Schaffung von Anliegerstraßen und von Spielstraßen. Ziel der Anwohner-Veranstaltungen sei es, die Wünsche und Anregungen aufzunehmen, damit die Gemeindevertretung das Ganze entsprechend planen kann.

Lesen Sie auch Strandes Kampf gegen das Verkehrschaos: 2022 kommt das Leitsystem

Infoveranstaltungen finden jeweils von 17 Uhr bis 18.30 Uhr in der Turnhalle der Gemeinde statt. Während der Veranstaltungen gelten die 3G-Regeln. Die erste Veranstaltung am Dienstag richtet sich an Anwohnerinnen und Anwohner folgender Nebenstraßen: Arp-Schnitger-Weg, Fördeblick, Gorch-Fock Straße und Bernstorffweg.

Weiter geht es am Mittwoch, 24. November, mit den Anliegern von Schäfergang, Am Knüll, Bülker Weg, Theodor Storm Weg, Eichendorffstraße und Witten Land.

Lesen Sie auch Strande: Gefährliche Irrfahrten durch das Navigationsgerät

Am Dienstag, 30. November, geht es um die Situation in der Kählerkoppel, im Bocksredder, Am Haubarg, Fritz-Reuter Weg, Ostenfeld und Wittenhörn. Alle anderen Stranderinnen und Strander können bei Interesse eine Veranstaltung ihrer Wahl besuchen.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzlich verfügt Strande über mehrere Parkplätze, darunter als größte Fläche der Großparkplatz am Deich, in der Nähe von Kiel-Schilksee. Dennoch versuchen viele Gäste, direkt im Ort einen Parkplatz zu finden.