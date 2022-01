Eckernförde

Der rege Ortsverband der Awo in Eckernförde hat eine neue Spitze. Sylvia Weisheit ist jetzt neue Vorsitzende. Hans-Georg Wonigeit, der das Amt über 20 Jahre ausübte, hatte nicht noch einmal kandidiert. Bedingt durch die Corona-Pandemie fand die Jahresversammlung mit Vorstandswahlen nach 22 Monaten Pause statt. Immerhin: 30 Mitglieder besuchten die Präsenzveranstaltung im „Abseits“. Der Awo Eckernförde gehören 160 Mitglieder an.

„Die Zahl schwankt in den letzten Jahren nur gering“, bestätigt Wonigeit. „Allerdings gewinnen wir kaum jüngere Menschen dazu. Das Schicksal teilen wir mit anderen Organisationen.“ So habe sich der Ortsverein auf die reine Seniorenarbeit verlegt. „Und die liegt seit Pandemiebeginn praktisch brach“, setzt er hinzu. „Wir hoffen sehr, dass wir bald doch wieder loslegen können.“

Seniorenarbeit in Eckernförde ist durch Corona weiter blockiert

Zu den Aktivitäten, die der Vorstand mit weiteren aktiven Mitgliedern organisiert, gehören eigentlich Ausflugsfahrten, ein Sommerfest mit dem Awo-Servicehaus, wöchentliche Bastel- und Tanznachmittage in der Bürgerbegegnungsstätte (BBS) und ein monatliches Treffen mit Kaffee und Kuchen. Wonigeit: „Die Awo spricht sich mit dem Sozialverband Deutschland in Eckernförde ab, damit es regelmäßig Angebote für Ältere in der Begegnungsstätte gibt.“ Das Seniorenfrühstück werde durch die BBS organisiert, „wenn es wieder stattfinden kann“.

Die neue Vorsitzende Sylvia Weisheit kennt die Vorstandsarbeit. Sie war schon einmal zweite Vorsitzende, pausierte aber auch aus gesundheitlichen Gründen. Ein Programm kann sie noch nicht vorlegen, weil die Corona-Lage derzeit keine konkreten Planungen erlaubt. „Ich freue mich aber sehr, dass die Vorstandsarbeit schon mal weitergehen kann“, sagt Wonigeit.

Langjährige Awo-Mitglieder in Eckernförde waren Aktivposten

Der Vorsitzende des Awo-Landesverbands Wolfgang Baasch, der Kreisverband sowie der zweite Stadtrat Jürgen Neumann (SPD) hatten Wonigeit verabschiedet und das ehrenamtliche Engagement des ganzen Vorstands gewürdigt. Auch der zweite Vorsitzende, Ernst-Günter Weisheit, ließ sich nicht mehr wählen. Ihn zeichnete Wonigeit für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft und Ehrenamt aus. 50 Jahre in der Awo und lange aktiv in der Seniorenarbeit ist Annemarie Clausen, die auch geehrt wurde.

Zum neuen Vorstand gehören jetzt Sylvia Weisheit, Peter Stark als Stellvertreter, Georg Siebert als Kassierer und Elke Nath als Schriftführerin. Die Beisitzerposten haben Claudia Königsberger, Eva Dreger, Walter Mursal. Kreisdelegierte sind Weisheit, Dreger, Siebert, Nath, Mursal, Königsberger, Waltraud Raum und Jürgen Neumann.