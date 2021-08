Eckernförde

Das Ausmaß der Zerstörung in Ahrtal macht auch Helfern aus dem Norden immer größere Sorgen. „Die Folgen des tödlichen Ahr-Hochwassers bleiben für viele Menschen noch bis ins Frühjahr 2022 eine Katastrophe“, ist Stephan Suhr vom Technischen Hilfswerk (THW) in Eckernförde überzeugt. Der Ortsverband ist auch sechs Wochen nach der Flut weiter mit einen Trupp freiwilliger Helfer im Einsatzgebiet.

„Es zeichnet sich ab, dass viele Haushalte noch bis März 2022 ohne reguläre Stromanschlüsse sowie sonstige Versorgungsleitungen für Gas, Frisch- und Abwasser auskommen müssen“, bilanziert Suhr, der selbst im Einsatzgebiet an der Ahr war. „Diese Vorstellung ist auch für uns extrem bedrückend.“

Hilfe aus Eckernförde für Aufbau der technischen Infrastruktur

Die Hilfskräfte des THW aus Eckernförde, die verstärkt werden um Ehrenamtliche vom Stützpunkt Louisenlund, wechseln sich regelmäßig ab im Katastrophengebiet. Vier Männer waren in den vergangenen Tagen unter anderem zwar „nur“ in der Kleiderausgabe für Hilfskräfte beschäftigt. Suhr: „Auch das ist ein wichtiger Job. Die Kleidung der Helferinnen und Helfer muss ständig von all den giftigen Rückständen im Schlamm und Staub gereinigt werden.“

Seit dem 20. August sind Torsten Wolfgramm, Patrick Barth und Florian Stolina vom THW Eckernförde sowie Oscar Ulbricht (von links) vom Stützpunkt Louisenlund im Hochwassergebiet im Einsatz. Quelle: Marcus Jurk

Vier weitere Männer unterstützen über einen längeren Zeitraum den Aufbau der technischen Infrastruktur. Als Fachberater für Wasserversorgung und Abwasserfragen ist Dietmar Steffen, früherer Geschäftsführer der Stadtwerke Eckernförde, vor Ort. Er hat zwei Elektriker und einen Staplerfahrer zur Seite. Über 4200 Einsatzstunden leisteten die Eckernförder bis zum 24. August im Ahrtal. Inzwischen sind etliche hinzugekommen.

Lesen Sie auch Schwedeneck: Wo Mütter wieder fit werden

In Sachen Versorgungsstruktur hat sich Suhr im Kontakt mit den THW-Kollegen aus ganz Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern ein Bild machen können. Der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit war zwölf Tage im Katastrophengebiet eingesetzt. Auch ich hatte die Lage vorab zu leicht eingeschätzt“, räumt er ein. „Es wäre nicht damit getan, einfach massenhaft Rohre neu zu verlegen.“

THW Eckernförde: 140 Kilometer Gasleitung an der Ahr zerstört

Suhr nennt das Beispiel Gasversorgung: 140 Kilometer müssten neu verlegt werden. „Und dabei ist der Untergrund teils gar nicht mehr tragfähig, sind die Straßen und Wege zerstört, abgesackt, können nicht wieder so aufgebaut werden, wie es vor dem Hochwasser war.“ In Gesprächen mit den Aktiven des THW habe ein Gasversorger klar gemacht, „dass die letzten Anschlüsse nicht vor März 2022 gelegt sein dürften – wenn es glatt läuft.“

Lesen Sie auch 75 Jahre sportliches Leben in Sehestedt

Das gelte auch für Wasser- und Abwasserleitungen. Frisches Wasser müssten viele Menschen noch lange aus Wassercontainern beziehen. Welche schlimmen Aussichten das alles – gerade auch im Hinblick auf den Winter – für viele Bewohner sind, lässt sich ermessen. Suhr selbst belasten der Frust und die Hilflosigkeit vieler Menschen, die er in der Region getroffen hat.

Pumparbeiten in einem Haus durch die 1. Bergungsgruppe des THW Eckernförde: Dietmar Steffens, Sören Profitlich und Clemens Schröder (von links). Quelle: Stephan Suhr

„Viele, deren Häuser noch stehen, sitzen jetzt völlig deprimiert in ihren von Schlamm und Wasser gezeichneten Wohnungen, nachdem die groben Aufräumarbeiten abgeschlossen sind“, berichtet er. „Ich habe in leere Augen geblickt. Die Leute realisieren jetzt, was vor ihnen liegt. Einige fühlen sich wie gelähmt und wissen einfach nicht mehr weiter.“

Die THWler hoffen daher, dass die solidarische ehrenamtliche Hilfe – auch wenn sie nur schrittweise vorankommen kann – zur Motivation beiträgt. Der Sprecher aus Eckernförde: „Ich denke, dass unsere Ehrenamtlichen noch monatelang in wechselnden Teams unterstützen werden.“