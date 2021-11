Felm

Endlich keine Lücke mehr. Bei 50 Kindern in Felm herrschte am Freitagmorgen Begeisterung. Der Grund: An der Außenstelle der Grundschule Osdorf wurde ein Spielschiff zum Beklettern aufgestellt. Dafür legten Auszubildende der Kieler TKMS-Werft (Thyssen Krupp Marine Systems GmbH) Hand an. Denn das Unternehmen hatte das 5,50 Meter lange Schiff aus Lärchenholz gespendet.

Der Platz für das Schiff war schon seit Jahren frei. „Als ich noch nicht zur Schule ging, sollen da mal Holzhütten gestanden haben“, weiß Viertklässler Johann (9). Schulleiterin Ute Koschinski kann es bestätigen. „Weil sie marode waren, wurden die Hütten abgebaut“, berichtet sie. Schon damals hoffte sie, auf ein Holzschiff als Ersatz. Denn einen Antrag dafür hatte sie schon gestellt.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Antrag gibt es eine Vorgeschichte: „Mein Sohn Lasse hat vor neun Jahren bei der Werft Industriemechaniker gelernt. Er war damals im Kennenlerncamp der Firma für alle ihre Auszubildenden und baute auch schon so ein Schiff. Schon damals wurde es gespendet“, berichtet Ute Koschinski.

Schulleiterin hatte schon ein Spielschiff in Strande beantragt

Und weil sie vor neun Jahren noch Lehrerin an der Grundschule in Strande war, beantragte sie damals ein Spielschiff für den Standort dort. „Es ist noch heute in einem guten Zustand“, so Koschinski. Diese Nachricht freute am Freitag den stellvertretenden TKMS-Ausbildungsleiter Michael Schenk. „Toll, dass die Schiffe so gut halten“, sagte er. Er war mit zwölf Auszubildenden zur Montage nach Felm gekommen. Beim Kennenlerncamp vom 8. bis 10. September hatten insgesamt 62 Auszubildende und Studierende am Spielschiff mitgearbeitet. Koschinski machte die Aktion Lust auf mehr: „An der Grundschule in Osdorf ist auch noch Platz frei. Ich werde wohl auch für Osdorf ein Spielschiff beantragen.“