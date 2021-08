Molfsee

Endlich kehrt auch wieder mehr Normalität auf das Geländes des Freilichtmuseums Molfsee ein. Die nächste größere Veranstaltung geht an den Start. Geplant ist, am letzten Augustwochenende, jeweils von 10 bis 17 Uhr, die „Tage der Landwirtschaft“ auf die Beine zu stellen.

Gezeigt werden soll am Sonnabend, 28. August, und am Sonntag, 29. August, an verschiedenen Stationen, wie schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts moderne Maschinen und Geräte die alltäglichen Arbeiten in den landwirtschaftlichen Bereichen des Lebens erleichterten.

Nordbauern präsentieren eigene Produkte

Es ist eine Premiere, denn erstmals läuft die Veranstaltung über zwei Tage. Mit an Bord sind die Nordbauern Schleswig-Holstein mit vielen ihrer Mitglieder, die sich und ihre Produkte vorstellen wollen. Für die Organisatoren steht fest, dass für Besucher jeden Alters viel Interessantes dabei sein wird. Die kulinarische Bandbreite reicht vom Galloway-Fleisch über Käse bis zum Bauernhof-Eis. Beim Saftpressen dürfen die Kinder zeigen, was sie können und mit anpacken.

Weiterhin sind an dem Wochenende täglich Führungen zu verschiedenen Themen vorgesehen. Auf dem gesamten Museumsgelände wird es auf den diversen Aktionsflächen Vorführungen geben – unter anderem werden Landwirte zeigen, wie mit Pferd und Ochse gepflügt wurde, bevor die großen Trecker und Erntemaschinen die Felder eroberten. Auch beim Roden der Kartoffeln wird ein Pferd zum Einsatz kommen. Museumsmitarbeiter führen vor, wie der Dreschkasten aus Getreide Korn herstellt. Für die jüngsten Besucher wird eine Strohhüpfburg aufgebaut.

Ein Heimspiel wird das Treffen für die Museumshandwerker: Die Schauhandwerker aus Molfsee zeigen in unterschiedlichen Häusern und an verschiedenen Ständen ihr Können.

Dampfmaschine wird am Sonntag in Betrieb genommen

Laut wird es in der Meierei: Unter dem Motto „Mal wieder ordentlich Dampf ablassen“ wird am Sonntag die Dampfmaschine der Museumsmeierei in Betrieb genommen und unter Dampf gesetzt. Vorführungen und eine passende Ausstellung geben einen Einblick in die Zeit von Milchkannen, Butterfässern und handgemachtem Käse.

Wer es leiser mag, ist am Sonntag im Museum ebenfalls richtig: In der Zeit von 15 bis 16 Uhr ist eine Lesung aus dem Buch „Stine“ von Marlies Wiedenhaupt geplant. Christine Nissen liest im Haus aus Schipphorsterfeld aus dem Leben der Bäuerin Anneline Petersen vor.