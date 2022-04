Strande

Karl Schwanbeck ist gespannt. Bekommt er seinen alten Schulkumpel aus Kiel spontan zu Gesicht? Das ist der Schauspieler Axel Milberg, der Kieler „Tatort“-Kommissar, der am Montag, 25. April, bei Strande gedreht hat. Und Tatsache, es klappt noch. Am Nachmittag auf dem Großparkplatz Strande gibt es sogar noch ein Foto und einen kurzen Schnack. Dann muss Milberg in die Maske.

Aber von vorn. Diese hübsche Geschichte bei strahlendem Sonnenschein reiht sich für Schwanbeck ein in „lauter tolle Zufälle, die mein Leben prägen“. Der Wahl-Hamburger ist in Kiel aufgewachsen. Wie der als heute als Kieler Film-Kommissar Borowski bekannten Axel Milberg. Der Zufall will es, dass bei beiden Jungs damals in der Grundschule, der Reventlouschule in der Beselerallee, zusammen die Schulbank drücken.

Kalle Schwanbeck und Axel Milberg waren auf der Reventlouschule Kiel

Bis 1997/98 dauert es, bis Schwanbeck, aus dem ein Sanitär-Großhändler im Hamburger Randgebiet wird, fast der Schlag trifft. In der Zeitschrift „Gala“ erscheint eine Story über den Schaupieler Milberg. Der plaudert da launig über seine Kindheit und „Kalle“ Schwanbeck, der ihm damals Prügel angedroht habe. Eine Bekannte von Schwanbeck erzählt davon. Prompt schickt „Kalle“ ein Kinderfoto mit Milberg aus der Schule an den Verlag und bekommt auch eine launige Story, Titel: „Der Übeltäter hat sich gestellt“.

„So sind wir wieder in Kontakt gekommen“, berichtet Schwanbeck heute strahlend. Später sehen sie sich bei einer Lesung in Hamburg – in Milbergs Buch spielte „Kalle“ unter Pseudonym in einer fiktiven Geschichte auch eine Rolle – sehen sie sich wieder. Klar, dass Schwanbeck inzwischen jede „Tatort“-Folge mit Borowski verfolgt.

„In den Kieler Nachrichten las ich heute Morgen, dass Axel in Strande dreht“, berichtet der 66-Jährige. „Ich habe Zeit und bin gleich mit dem Auto aus Hamburg hergefahren.“ Auch Strande ist für ihn fast ein Heimspiel. Er hat länger in Dänischenhagen gewohnt. Und mit Christopher Hollmann aus Strande hatte er geschäftlich viel zu tun.

Wo bleibt der „Tatort“-Kommissar in der Szene am Alexy Strande?

So trifft Schwanbeck an diesem sonnigen Montagmorgen auf der Terrasse des Strandhotels gut gelaunt auf Familie Hollmann. Auch Vicky und Christopher Hollmann machen es hier mit Sohn Lorenzo in erster Reihe vor den Dreharbeiten gemütlich. „Spannend ist das “, sind sich alle vier einig. „Aber diese Schauspieler da vorn kennen wir nicht. Axel Milberg soll angeblich gar nicht an die Promenade kommen.“

Derweil lotsen Sicherheitsleute ganz entspannt Fußgänger auf der Hotel-Seite der Strandstraße an der „Tatort“-Crew vorbei. Auch Autos dürfen passieren. Den flotten Porsche aber müssen sie umfahren. Der gehört zum Dreh. „Damit ist der Schauspieler in der grünen Jacke gekommen“, klärt Schwanbeck auf. Was hat es damit auf sich? Welche Rolle spielt er in diesem Krimi der kultigen Abendserie? Der hat bisher „erst einen Arbeitstitel“, betont Pressesprecherin Alexa Rothmund von der Studio Hamburg Produktion.

Was hat es mit Porsche beim „Tatort“-Dreh in Strande auf sich?

„Tatort: Borowski und der Wiedergänger“, laute der. Und nur das darf sie heute am Telefon verraten: Der Schauspieler mit der grünen Jacke und den langen Haaren heißt Pétur Óskar. Er hat isländische Wurzeln. Über den Inhalt der neuen „Tatort“-Folge und diese Szene, in der Milberg zumindest im Moment nicht zu sehen ist, schweigt sie noch. „Nur noch ein paar Tage“, setzt Rothmund hinzu, „dann gibt der NDR mehr bekannt.“

Wieder und wieder muss Óskar auf Höhe des Bistros Alexy, das für den Film in „Frankys Fischhaus“ umbenannt ist, den Blick in Richtung Promenade richten, auf der ihm eine junge blonde Frau entgegen kommt. Nach x Anläufen ist die Szene im Kasten. Der Filmtross macht sich auf zum Mittagscatering auf dem Großparkplatz am Ortseingang.

Auf dem Großparkplatz Strande ist Axel Milberg in Plauderlaune

„Hmm“, sagt Schwanbeck. „Da gehe ich besser auch mal hin. Ich habe läuten hören, dass Axel einen kurzen Termin dort hat und dann woanders dreht. Vielleicht hat er ja auch gar keine Zeit für einen Schnack.“ Es wird noch eine ganze Weile dauern, aber sein Wunsch erfüllt sich am frühen Nachmittag.

„Ich schicke Ihnen unser Bild von meinem Handy“, berichtet Schwanbeck danach begeistert am Telefon. „Das war total nett. Wir haben auch über meine Schwägerin gesprochen. Die ist ebenfalls Schauspielerin, aber nicht so bekannt. Dann musste Axel in die Maske. Wo sein Dreh läuft, hat er mir nicht verraten. Macht aber nix.“

Kieler Zuschauer der Kultserie werden es spätestens wissen, wenn diese Folge im Ersten über die Bildschirme flimmert. Sie hatten immer mal wieder moniert, die Krimis von der Förde besäßen zu wenig Lokalkolorit. Diesmal wird es allein schon mal in der Szene mit Pétur Óskar vor dem „Alexy“ unverkennbar sein.