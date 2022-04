Strande

Immer mal wieder gibt es Klagen, dass der Kieler „Tatort“ zu wenig Lokalkolorit bietet. Am Montag kommt immerhin Kiel-Gefühl auf – na ja, fast: Im Bereich des Shared Space und der Strandstraße im benachbarten Ostseebad Strande werden nach Angaben von Bürgermeister Holger Klink „verschiedene Szenen für den Kieler Tatort gedreht“.

Am Sonntagvormittag weht in Strande, dem Drehort für den Kieler „Tatort“, ein kalter Wind. Gerd Lautsch ist mit Hündin Mia dort unterwegs, wo am Montag ab 7 Uhr das Team des „Tatorts“ filmen wird. „Der Kieler Tatort ist der beste“, sagt der 72-jährige Strander. Dass Strande zum Drehort wird, mag er: „Da ist hier mal Leben in der Bude.“ Und immerhin schaut man hier ja auch die Kieler Bucht.

„Tatort“-Dreh in Strande kann für Sperrungen sorgen

Gabriele Koch aus Kiel-Schilksee hat tatsächlich gleich an den „Tatort“ mit Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) und Kollegin Mila Sahin (Amila Bagriacik) gedacht, als sie beim Spaziergang die Schilder mit dem Hinweis auf eine Sperrung von 7 bis 15 Uhr und „Arbeitsstelle Film“ entdeckte.

In Kiel-Friedrichsort erlebte sie auch schon mal Dreharbeiten für den „Tatort“ – und würde am liebsten auch am Montag vorbeischauen. „Schade, um 15 Uhr arbeite ich noch“, sagt sie.

Nach Angaben des Bürgermeisters kann es durch die Dreharbeiten in Strande am Montag, 25. April, kurzfristig auch zu Straßensperrungen kommen: „Der öffentliche Nahverkehr wird aber weitgehend unbeeinflusst sein.“ Vor allem vormittags könne es zu Sperrungen kommen. Dafür dürfen sich die Einwohner schon auf Strander Szenen im Kieler „Tatort“ freuen.