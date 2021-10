Tierpark Gettorf: Darum wird der Eintritt bald teurer

Gettorf

Gas- und Strompreise steigen, Verbraucher stöhnen. Doch alle Überlegungen, wie sich vor allem Heizenergie einsparen lässt, helfen dem Tierpark Gettorf nicht. Die Hälfte der 150 Tierarten brauchen ausschließlich oder zusätzlich mollige Gehege in den Hallen. Geheizt wird 365 Tage im Jahr rund um die Uhr – mit immer teurer werdendem Gas.

„Ich rechne schon damit dass wir einige Zigtausend Euro mehr als Verbrauchskosten haben werden in den kommenden Jahren, wenn die Preissteigerungen auf längere Sicht durchschlagen“, sagt Jörg Bumann, Chef des Tierparks Gettorf. Sollte der Gaspreis um 40 bis 50 Prozent steigen, würde das für den Zoo im Dänischen Wohld bedeuten: 15 000 Euro im Jahr mehr. Dann läge Bumanns jährliche Gasrechnung bei rund 45 000 Euro.

Über 30 000 Euro Mehrkosten möglich im Tierpark Gettorf

Auf die Stromrechnung würde sich eine entsprechende Steigung noch stärker auswirken. Schon heute muss der Tierpark laut Bumann um die 40 000 Euro im Jahr berappen. Auch sie könnte bald um mehr als 15 000 Euro höher ausfallen. „Dabei schöpfen wir schon immer mehr Möglichkeiten aus, die Verbrauchskosten im Griff zu behalten“, erläutert Bumann. „Dazu gehören unsere beide Mini-Blockheizkraftwerke in einer Halle neben dem Affenhaus.“

Erdmännchen können als Wüstentiere alle Temperaturen verkraften - nachts eiskalt und tagsüber heiß und trocken. Aber ganz ohne Hitzestunden am Tag ginge es ihnen schlecht. Daher nutzen sie nach dem Aufenthalt im Außengehege gern den gemütlichen Ruheplatz ihrer "Sandkiste" unter der Wärmelampe, die die Wüstensonne simuliert. Quelle: Cornelia D. Mueller

Die Geräte haben die Größe von Industriewaschmaschinen und werden mit Gas gespeist. Sie erzeugen Strom, den der Park zunächst selbst verbraucht. Was nicht abgeführt wird, wird ins Netz gespeist und bringt so noch ein bisschen Geld. Die Wärme, die beim Verbrennungsprozess entsteht, leitet Bumann ins Affenhaus.

Hier ist es schön warm, über 20 Grad Celsius. „Wir haben 13 Affenarten, die bei uns leben“, erläutert der Zoochef. „Nur die Berberäffchen brauchen keine Heizung. Sie sind auch bei Schnee und Eis am liebsten draußen. Alle anderen halten sich lieber drinnen auf, wenn es herbstlich wird. Sie brauchen eine gewisse Grundtemperatur. Tropen- und Paradieshalle sind daher rund ums Jahr gleichmäßig warm.“

Einige Tiere im Gettorfer Zoo brauchen ein Solarium

Diese Grundwärme genießen auch andere Tiere, die Tapire zum Beispiel. Fürs Mittagsschläfchen spazieren sie vom großen Außengehege in die Paradieshalle. Auch nachts sind sie drinnen und schlummern auf Stroh. Auch viele Vögel brauchen es kuschelig, erst recht die Reptilien.

Nebenan tobt eine kleine Rasselbande in einer Art der Sandkiste unter der Wärmelampe herum: Erdmännchen mit Nachwuchs. Die Wüstentiere kommen zwar auch mit Kälte klar – in der Wüste ist es nachts eisig. Doch tagsüber lieben sie es heiß und trocken. Also sausen sie gern im unterirdischen Tunnelsystem zwischen der Außenfläche mit Kletterberg und dem warmen Hallenplatz hinter Glas hin und her – je nach Stimmung.

Bumann: „Auch wenn all diese Tiere in Zoos geboren und aufgewachsen sind, brauchen sie klimatische Verhältnisse, die denen der Heimat ihrer Art ähnlich sind.“ Das heißt: Auch die Sonne muss stundenweise simuliert werden, wenn sich die Bewohner aufgrund der niedrigen Temperaturen drinnen aufhalten. „Sie brauchen ein Solarium“, unterstreicht er schmunzelnd.

Tierpark-Eintritt in Gettorf steigt wegen hoher Personalkosten

Problem: Die nötige UVA- und UVB-Strahlung bieten energiesparende LED-Lampen kaum. Die UV-Strahlung ist unverzichtbar, damit die Tierpark-Bewohner ausreichend Vitamine bilden können. „Energiesparende Beleuchtung können wir also nicht durchgängig einsetzen“, so der Parkchef.

Noch, glaubt Bumann, werde der Tierpark vielleicht von der Energiepreiserhöhung verschont. „Denn unsere Versorgungsverträge mit den Strom- und Gaslieferanten gelten noch eine Weile.“ Auf mittlere Sicht rechne er aber mit erheblichen Mehrkosten. Wesentlich mehr Ausgaben hat der Tierpark allerdings bereits durch die Lohnkostensteigerung zu verkraften.

„Der aktuelle Mindestlohn führt bei uns zu jährlich zu 140 000 Euro Mehrkosten“, schlüsselt er auf. „Da wir in dem Zuge auch die anderen Löhne anheben, steigen die Personalkosten sogar um insgesamt 200 000 Euro.“ Der Tierpark Gettorf hat rund 50 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dazu kommen je nach Saison unterschiedlich viele Aushilfskräfte, die zum Beispiel Aufsicht führen, darauf achten, dass Corona-Regeln eingehalten werden, oder parkende Autos einweisen. Bumann: „Unser Team besteht aus bis zu 135 Menschen. Die Personalkosten führten dazu, dass die Eintrittspreise ab Februar/März 2022 um je einen Euro steigen. Die möglicherweise höheren Energiekosten werden wir aber nicht auf den Eintritt umlegen.“

Der Tierpark-Eintritt kostet bis Ende Oktober noch zwölf Euro pro Person, ermäßigt neun. Der Winterpreis von November bis Februar beträgt elf und acht Euro. Ab Frühjahr 2022 sind 13 und zehn Euro fällig pro Person.