Neudorf-Bornstein

Ein aufwändiger Rettungseinsatz für einen schwer verletzten jungen Seeadler ist gescheitert. Das Tier wurde Sonnabend im Straßengraben bei Neudorf-Bonstein gefunden.

Der streng geschützte Greifvogel verendete trotz vereinter Bemühungen des Vereins Seeadlerschutz Schlei, der gleich zur Hilfe gerufen wurde, und des Artenschutzzentrums Klein Offseth-Sparrieshoop bei Elmshorn.

Dort wurde der junge Seeadler tierärztlich behandelt. „Offensichtlich war das Tier aber schon zu geschwächt, um noch zu überleben“, berichtet Frank Dreves aus Rieseby, Vorsitzender des Vereins Seeadlerschutz Schlei.

„Der Anruf kam am Nachmittag aus Neudorf-Bornstein. Ein Seeadler sei mit einem Auto kollidiert, hieß es“, erzählt Dreves. „Bereits mittags hatte unsere Jugendwartin Bine Knuth die Nachricht erhalten, dass bei Steinfeld in Angeln ein Greifvogel im Graben läge. Die Kollegen vom Tierheim Weidefeld kümmerten sich umgehend um diesen Vogel. So vermutete ich zuerst, dass es sich auch bei dem Vogel bei Neudorf um einen Mäusebussard handelt. So ist es meistens, wenn uns Anrufer von einem verletzten Seeadler berichten.“

Tod eines Seeadlers: Auf der Fahrbahn in Neudorf gab es Blutspuren

In diesem Fall aber kam der Anruf von dem auch für den Ortsteil Neudorf zuständigen Jäger, der die Vogelarten nicht verwechseln würde. Er schilderte Dreves, der Gutsbesitzer wie die Polizei seien vor Ort, die Straße sei abgesperrt. Passanten hätten die Polizei informiert.

Sofort machte sich Dreves mit Transportbox und Material auf den Weg nach Neudorf. Frank Metasch vom Nabu Eckernförde, der den Seeadlerhorst in der Nähe des Fundorts im Auge hat, kam ebenfalls dazu.

Dreves und Metasch sahen auch die Scherben eines Autoblinkers, die in der Nähe des Fundorts lagen. Zunächst vermuteten alle Beteiligten, der junge Seeadler sei mit einem Auto kollidiert.

Er lebte noch. Auf der Straße gab es getrocknete Blutspuren. Hatte der Fahrer den Unfall bemerkt, aber die Polizei nicht informiert?

Adlerexperte Uwe Robitzky wurde hinzugezogen. Aufgrund der Fotos von dem verunglückten Greifvogel hielt er einen Autounfall für unwahrscheinlich. Das Tier hatte schon massenhaft Schmeißfliegen am Körper. Der Unfall musste also länger her sein. Bei einer Kollision dieser Wucht hätte der Vogel nach seiner Einschätzung längst tot sein müssen, als er entdeckt wurde.

Seeadler von Neudorf muss sich wohl an Ästen verletzt haben

Seine Vermutung: Das Tier war auf dem Jungfernflug, verletzte sich die Schwingen an Ästen und landete in der Nähe des Fundorts. Dreves: „Christian Erdmann vom Artenschutzzentrum Klein Offseth-Sparrieshoop sagte uns daraufhin sofortige Hilfe zu. Wir haben den Patienten schnellstmöglich dorthin gefahren. Ein Verkehrsstau verzögerte unsere Ankunft leider noch. Erdmann hob gleich die Schwingen an: Darunter waren massenhaft Maden!“

Zudem sei das Tier schon sehr schwach gewesen. Laut Erdmann muss er schon vier bis fünf Tage ohne Nahrung gewesen sein. Medikamente, Spülungen, das Herausziehen von Maden, die in den Körper eingedrungen waren – nichts half mehr. „Es wurde uns klar, dass die Lage hoffnungslos war“, sagt Dreves.

Im Angesicht von Menschen stand der junge Adler zusätzliche Ängste aus. So ließ Erdmann ihn im Dunkeln zur Ruhe kommen. Dreves und Metasch waren gegen 23 Uhr wieder zu Hause und standen weiter mit dem Artenschutzzentrum in Verbindung. Um 2.30 Uhr in der Nacht kam die Todesbotschaft.

Geschützter junger Seeadler von Maden zerfressen

Die Diagnose aus dem Artenschutzzentrum: Die Verletzungen durch den anfänglichen Unfall waren so gering, dass das Tier hätte gerettet werden können – wenn jemand es früher gefunden hätte. Die Maden aber hatten zu sehr an ihm gefressen. Dazu kam eine Blutvergiftung.

Dreves ist trotz der dramatischen Umstände im Nachhinein dankbar, „dass Passanten so aufmerksam waren, die Polizei den Fundort so sensibel unter die Lupe nahm, alle Helfer sich so sehr engagierten, Jäger und Gutsbesitzer eingeschlossen“.