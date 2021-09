Er ist ein dunkles Kapitel der regionalen Geschichte: Der Todesmarsch von Altona nach Kiel, bei dem im April 1945 Häftlinge aus dem KZ-Fuhlsbüttel ermordet wurden. Nach langem Hin und Her fiel jetzt in Mühbrook, eine Station des Marsches, die Entscheidung, eine Gedenktafel aufzustellen.

Von Sven Tietgen