Nortorf

Ein tödliches Unglück am Bahnübergang Hohenwestedter Straße erschütterte zu Jahresbeginn Nortorf. Die Bundespolizei nahm das tragische Ereignis zum Anlass für einen Sicherheitscheck. Sie überwachte den Bahnübergang vom 7. bis 17. Januar.

Dabei stellte sich heraus: Der beschrankte Bahnübergang am Bahnhof Nortorf ist nicht per se gefährlich. Gefährlich ist das oft sorglose Verhalten der Fußgänger. Auch wenn geschlossene Schranken und Rotlicht eindeutig signalisieren, dass ein Zug naht, überquerten Fußgänger die Bahngleise.

Die Kontrolle war engmaschig: Die Polizei überwachte den Übergang fast täglich und war mehrfach am Tag dort präsent. Ein Streifenwagen wurde dort postiert, um gegen Personen vorzugehen, die den Bahnübergang trotz Rotlicht oder geschlossener Schranken überquerten.

Es dauerte auch nicht lange, bis ein Mann die Warnsignale ignorierte und an den geschlossenen Schranken vorbei über die Gleise lief. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, berichtet die Bundespolizei.

Weitere Übertretungen wurden nicht beobachtet. Möglicherweise verhinderte das am Bahnübergang erkennbar positionierte Polizeifahrzeug weitere Gleisüberschreitungen. Es könnte präventiv gewirkt haben, schätzt die Bundespolizei.

Güterzüge stehen nicht im Fahrplan

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor dem Überqueren des geschlossenen Bahnüberganges. Sie erinnert: Rotlicht am Bahnübergang heißt, dass eine Zugdurchfahrt unmittelbar bevorsteht. Die Züge fahren dort mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h. Sie haben einen sehr langen Bremsweg. Güterzüge stehen nicht im Fahrplan.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Kontrollen geplant

Die Polizei kündigt an, dass in unregelmäßigen Abständen weiterhin Polizeistreifen den Fußgängerverkehr am Bahnübergang kontrollieren werden.