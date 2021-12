Eckernförde/Goosefeld

Die Umstände, unter denen eine 54-jährige Frau offenkundig in der Nacht zum Sonnabend, 4. Dezember, im Straßengraben in der Nähe von Goosefeld kurz hinter Eckernförde erfror, sind weiter mysteriös. Aus dem Ort Goosefeld stammt die Tote offenbar nicht. Die zuständige Kieler Kripo schweigt weiterhin. Die Frau werde in der Rechtsmedizin untersucht, heißt es knapp. Und die Frau sei erfroren.

Das Rätselhafte an dem Fall, der alle möglichen Spekulationen anstößt: Die Tote war laut Polizei „nur spärlich bekleidet“. Ihre übrigen Kleidungsstücke lagen verstreut um den Fundort. Ein Joggerin hatte die leblose Frau am Sonnabendmorgen, 4. Dezember, um 7.45 Uhr im Straßengraben rechts der B 203 in Richtung Rendsburg kurz hinter Eckernförde entdeckt. Sie informierte die Polizei. Unklar ist, ob der genaue Fundort noch zu Eckernförde oder schon zur Gemeinde Goosefeld gehört.

Feuerwehr Eckernförde barg die Tote an der B 203

„Ich bin bestürzt“, sagt Goosesfelds Bürgermeister Rüdiger Zander. Über die Identität der Toten weiß er nichts. Bis Sonntagvormittag habe er nur von dem Fund gehört. „Unsere Feuerwehr war per App über das Bergen einer Leiche informiert worden“, so Zander. Er ist selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr seiner Gemeinde.

Am Fundort war die Feuerwehr Eckernförde an der Bergung der Toten beteiligt. Zu deren Einsatzgebiet gehört die Stelle normalerweise. „Wir waren mit drei Fahrzeugen und 13 Kameraden vor Ort“, bestätigt Eckernfördes Wehrführer Meint Behrmann. „Wir haben die Ausrüstung, um auch Sichtschutzwände aufzubauen. Das war hier der Fall. Die Goosefelder Wehr musste nicht hinzugezogen werden.“

Ob die Polizei erste Ergebnisse der Untersuchung am Montag bekanntgibt, ist ungewiss. So bleibt vorläufig auch die Frage unbeantwortet, wie die 54-jährige Frau an die Stelle gelangte, an der sie starb. Unklar und spekulativ ist aktuell, ob dem womöglich eine Straftat zugrunde liegt und ob andere Personen in den mysteriösen Fall verwickelt sind.

