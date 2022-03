Eckernförde

Es gibt ein untrügliches Zeichen für den nahenden Sommer: die Strandkörbe. Ab nächster Woche werden die Sonnensessel wieder am Kurstrand des Ostseebades Eckernförde verteilt. 230 der insgesamt 470 Körbe bietet die Touristik ab sofort Eckernförder Bürgern als Kurzsaisonkörbe von Mitte April bis Mitte Juni an.

Das Prinzip hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt. „So kommen auch Eckernförder, die bislang keinen länger mietbaren Strandkorb hatten, in den Genuss“, sagt Stefan Borgmann, Chef der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG). Für die Ganzsaisonkörbe ist, wie berichtet, die Warteliste geschlossen. Sie sollen Stück für Stück mit der Abgabe von Verträgen aufgelöst werden.

Kurzsaisonkörbe für 150 Euro mietbar

Zusätzlich sind jetzt Kurzsaisonkörbe nutzbar. Sie stehen für die Zeit vom 14. April bis 19. Juni zur Verfügung. Für 150 Euro können die Sonnensessel bei der Touristinformation an der Strandseite der Stadthalle gebucht werden. Ab dem 20. Juni gehen die Strandkörbe dann wieder in das normale Buchungssystem über und lassen sich im Sommer von Gästen und Einheimischen über das BeachBuddy-System von zu Hause aus oder per Handy mieten.

Die Preise für die freien Strandkörbe: 10,50 Euro für den Tag, 8,50 Euro für den halben Tag (ab 14 Uhr) und 67 Euro für die Woche. Alternativ ist weiterhin eine Buchung in der Touristinformation möglich. Auch die Ganzsaison-Mieter können ab 14. April wieder ihre Strandkörbe nutzen. Aktuell sind 240 Körbe für den kompletten Sommer vergeben.

Vorbereitungen für die Saison laufen

Darüber hinaus macht sich das Ostseebad schick für bevorstehenden Ostertage und die Saison. Die Strandreinigungen stehen kurz vor dem Abschluss. Zwei neue Strandschließfach-Systeme sind in Höhe Stadthalle und DLRG-Hauptwache in Betrieb. Sie werden laut Borgmann schon „fleißig genutzt“. Wie es geht, steht an der Innenseite der Schließfach-Türen.

Ende März/Anfang April sollen außerdem die neuen Umkleidekabinen im Strandbereich aufgestellt werden. Noch etwas verzögern wird sich die geplante Calisthenics-Anlage (sportliche Übungen mit eigenem Körpergewicht) im Kurpark. „Wir hoffen aber, dass es noch vor der Saison etwas wird“, so der EMTG-Geschäftsführer. Verlegt ist der Aktivstrand. Er rückt in den Bereich zwischen Wellenbad und Restaurant „Kreta“. Grund: Hier ist der Strand breiter.

Drachenfest für die Ostertage geplant

Vergangenes Jahr hatten Sturm und Wellen die geplankte Zuwegung zum Wasser auseinandergerissen. Da auch die Sitzmöbel dauerhaft stehen bleiben sollen, sei der breitere Strandbereich die bessere Wahl, erläutert Borgmann. Bisher lag der Aktivstrand mehr in Richtung DLRG-Hauptwache. Wieder in Betrieb ist außerdem die Büchertausch-Telefonzelle im Kurpark. Sie war vor einigen Monaten Opfer von Vandalismus geworden.

Für Ostern ist am Strand ein Drachenfest geplant. Über die Ostertage sind der Kurstrand und der Südstrand für das Steigen lassen von Drachen von Freitag bis Montag, 15. bis 18. April, freigegeben. Mit im Boot ist bei gutem Wetter der Eckernförder Drachenverein „Stieg op“, der seine eindrucksvollen Flugobjekte präsentiert.