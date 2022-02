Eckernförde

Wer kennt das nicht. Ein schöner Tag am Strand, doch wohin mit Handy, Schlüssel und anderen Wertsachen, die nicht verloren gehen sollen? Die Eckernförder Touristik bietet jetzt zwei Schließfachstationen an der Strandpromenade an, die nach dem Prinzip des Hotel-Safes funktionieren.

Und so geht’s: Eine freie Schließfachtür wird geöffnet und dann folgt man der Beschreibung, wie ein eigener Code für das elektronische Schloss eingegeben wird. „Nach zweimaliger Bestätigung merkt sich die Tür den Code, man kann seine Sachen hineinlegen, drückt nochmals auf Okay und dann ist das Fach verschlossen“, erläutert Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförder Touristik & Marketing GmbH (ETMG).

Ohne Schlüssel, aber mit Codenummer

Öffnen lässt sich das Fach wieder mit der eigenen Codenummer. Nach der Herausnahme der Sachen bleibt die Tür offen für den nächsten Nutzer. Während andere Schließfach-Systeme wie an der Lübecker Bucht auf Schlüssel und einen Pfand-Euro setzen, kann man bei dem Eckernförder Modell keinen Schlüssel verlieren. Die Nutzung ist auch hier kostenlos.

Die beiden Strandschließfach-Stationen, die in Kürze in Betrieb gehen sollen, stehen zwischen Galerie Nemo und Stadthalle sowie am Ostseegolf-Platz bei der DRLG-Hauptwache. Sie bieten zusammen zwölf Fächer und sind ganzjährig nutzbar. „Nicht nur Gäste, auch Einheimische können dieses Angebot wahrnehmen“, sagt Borgmann. Zusätzlich sind die Fächer mit Steckdosen ausgestattet, die etwa das Aufladen von E-Bike-Akkus gestatten. Über Nacht ist keine Nutzung möglich, jeden Morgen werden die Fächer kontrolliert.

Projekte zur Aufwertung der Promenade

Die Strandschließfächer sind Teil eines Projekts zur Aufwertung der Eckernförder Strandpromenade, das von der Aktivregion gefördert wird. Dazu gehören auch zehn Umkleidehäuschen, die Ende März aufgestellt werden sollen. Ebenfalls im März lässt die ETMG einen barrierefreien Strandzugang an der DRLG-Hauptwache legen. Und es werden 20 neue Mülleimer nachgerüstet. „Wir haben mehr Tages- und Übernachtungsgäste“, begründet Borgmann diesen Schritt.

Im Frühjahr kommt ein Calisthenics-Park hinzu, der im Kurpark installiert werden soll. Calisthenics ist das sportliche Training mit dem eigenen Körpergewicht. In Eckernförde besteht mit den Balteckbars ein Verein, der diese Übungen anbietet und trainiert. Darüber hinaus wird die durch Vandalismus beschädigte Büchertausch-Telefonzelle im Kurpark in Kürze wieder in Betrieb genommen. „Es wird viel Neues zur Saison geben“, verspricht der ETMG-Chef. „Wir sind voll dabei, aus dem Winterschlaf zu erwachen.“

So viele Buchungen im Januar wie noch nie

Noch unklar ist dagegen, wie es mit den beiden maroden Seebrücken vor dem Eckernförder Strand weitergeht. Borgmann rechnet damit, dass die Brücke am „Kreta“ zum Mai wieder halb aufgebaut wird. Die „Seelust“-Brücke bleibt dagegen gesperrt. Ob und wann das Ostseebad eine neue Seebrücke erhält, entscheidet die Politik. Fördergelder von 60 bis 70 Prozent stehen in Aussicht.

Gut sieht bereits die Buchungslage für die Saison aus. Im Januar erreichten die Anmeldungen einen Rekordwert. Gab es 2019 in diesem Monat noch 715 Buchungen, waren es in 2022 bereits hundert mehr. „So viele wie noch nie“, sagt Borgmann. Auch die Belegungszahlen für Januar, Februar und März können sich trotz der kühlen Witterung sehen lassen. Der Touristikchef vergleicht dafür die Provisionseinnahmen, die in diesem Zeitraum von 3000 Euro (2019) auf 9000 Euro in diesem Jahr gestiegen sind.

Die frische Luft, aber auch der Werbeeffekt aus der touristischen Corona-Modellregion Eckernförde im Frühjahr 2021 hätten Eckernförde eine gute Ausgangslage beschert, so Borgmann. Schon jetzt seien, aufs ganze Jahr gerechnet, 65 Prozent der Provisionseinnahmen verbucht. „Aktuell sieht es so aus, dass es wieder ein sehr gutes Jahr wird“, blickt der ETMG-Geschäftsführer voraus.