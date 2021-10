Rund 15 000 Spiele, Geburtstagswunschkörbe für Geburtstagskinder und persönliche Beratung: Der Spielwarenladen Kruse in der Altstadt Passage gehört zu den Traditionsgeschäften in Rendsburg. Was sich Kinder wünschen und wie sich der Laden gegen die Konkurrenz aus dem Internet schlägt, lesen Sie hier.