Frohe und entspannte Gesichter auf einer Großbaustelle – angesichts von Preisexplosionen und Lieferengpässen ist das alles andere als selbstverständlich. Beim Richtfest für das Betriebsgebäude auf dem Klärwerk von Rieseby am Freitag aber gab es dieses Szenario. Den Grund nannte Helge Tepperies, planender Ingenieur von der Firma Enwacon. „Beim Zeitplan und bei den Kosten liegen wir voll im Rahmen“, sagte er zur Erweiterung und Modernisierung des Klärwerks.

Rechtzeitige Bestellungen im Frühjahr sicherten Material

Auf der Feier nannte er auch gleich das Geheimnis der erfolgreichen Planung für das weiterhin mit 3,5 Millionen Euro angesetzte Projekt. Rechtzeitiges Bestellen: Die Aufträge an die Gewerke wurden schon im Februar vergeben. „Damals hörte man schon, dass Lieferengpässe drohen. Deswegen wurden gleich 200 Meter Rohrleitung und fünf Kubikmeter Bauholz bestellt und dann auch auf dem Gelände gelagert“, so Tepperies. So blieb für dieses Material auch der große Preisanstieg aus. „Im Januar wurde noch mit 450 Euro für den Kubikmeter Holz kalkuliert. Inzwischen sind es 1000 Euro“, so Tepperies. Derzeit betreut er 15 Baustellen. „Bei zwei Dritteln gibt es wegen der Materialengpässe und des Kostenanstiegs Probleme“, sagte er.

Das Klärwerk in Rieseby wird derzeit für 3,5 Millionen Euro erweitert und modernisiert.

Auch Riesebys Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls ist zufrieden. Schließlich ist der Umbau des Klärwerks ein Zukunftsprojekt. Mit ihm wird die Reinigungskapazität für derzeit 2500 Einwohner auf 3500 erweitert. Der Ausbau erfolgt, damit die Gemeinde durch neue Baugebiete weiter wachsen kann. Symbolischer Spatenstich war am 7. Mai.

Inzwischen steht bereits das entscheidende Bauwerk des modernisierten Klärwerks: Der biologische Reinigungsreaktors (SBR-Reaktor). 180 Kubikmeter Beton wurden für den sechs Meter hohen Rundbehälter mit 21 Meter Durchmesser verbaut. „Die im August gestartete Dichtigkeitsprüfung mit Wasser hat der Behälter bestanden“, so Tepperies. Umso wichtiger sei es, dass nun auch das Betriebsgebäude schnell fertig wird. Schließlich wird im ihm unter anderem die Steuerungstechnik und das Gebläse für den Reaktor untergebracht.

Klärwerkumbau soll bis Mai 2022 fertig sein

„Wenn wir weiter im Plan bleiben, geht der Reaktor im Februar 2022 in Betrieb. Danach kann der Umbau der noch laufenden Anlage beginnen“, sagte Tepperis. Da der eigentliche Reinigungsprozess ab 2022 im Reaktor läuft, bekommen die drei Becken neue Funktionen. „Ein Teil des aktuellen 675 Kubikmeter großen Hauptbeckens wird dann als Störfallbecken abgetrennt“, erläuterte der Planer. So viel Vorsorge für den Notfall sei schon besonders. Im Mai 2022 soll der Klärwerkumbau fertig sein.

Tepperies lobte auch, dass überhaupt ein Richtfest gefeiert wurde. Dabei übernahmen die Dachdecker und Zimmermänner Finn Andersen, Niklas Nielsen, Steffen Otto und Melf Quedens von der Waabser Holz- und Montagebaufirma von Michael Hering das Aufhängen der Kronen und die weitere Zeremonie. Tepperies nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Handwerkern zu bedanken und für die Richtfest-Tradition zu werben. Schließlich garantiere eine Feier mit den Mitgliedern der Gemeindevertretung dafür, dass öffentlich wird, was auf einer Baustelle läuft.