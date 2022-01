Bargstedt

Die Trainingsmöglichkeiten auf dem eigenen Sportplatz erweitern, ihn für weitere Sparten interessant und dabei auch ein barrierefreies Sportangebot machen: Das ist das Ziel des TuS Bargstedt. Malerisch in zarthügeliger Landschaft an der Mühlenbek gelegen, wollen Verein und Gemeinde seine Attraktivität steigern. So soll ein Treffpunkt für die 700-Einwohner-Gemeinde geschaffen werden, der über den Fußball hinausreicht. Während andere Fördergeber schon zugesagt haben, fehlt nun nur noch die Sportstättenförderung des Landes, um das 355.000-Euro-Projekt Wirklichkeit werden zu lassen.

TuS Bargstedt: Rasenplätze nur eingeschränkt nutzbar

„Wir wollen ein Sportangebot für alle machen“, sagt Benjamin Grage. Der 39-Jährige ist Fußballjugendobmann des Vereins in der Nähe von Nortorf. Der TuS Bargstedt verfügt zwar bereits über drei Rasenfelder und eine LED-Flutlichtanlage, kann diese im Winterhalbjahr aber nur eingeschränkt nutzen. Besonders betroffen davon ist das zum Wasser gelegene Feld. „Im Winter ist es dort zu feucht“, sagt Grage und tritt mit seinen wasserdichten Outdoor-Schuhen zum Beweis in eine Pfütze. Außerdem sei der Verein bislang sehr fußballlastig aufgestellt.

Feuchtigkeit macht die Rasenplätze des Vereins im Winterhalbjahr bislang immer wieder unbenutzbar. Quelle: Marc R. Hofmann

Idee sei nun, dieses Feld in einen ganzjährig bespielbaren Hartplatz umzuwandeln. Denn bislang musste das Training im Winter häufiger ausfallen. „Hallenkapazitäten sind teuer und oft nur zu ungünstigen Zeiten verfügbar“, erklärt Grage das Problem. Um den Verein attraktiver zu machen, sollen weitere Einrichtungen hinzukommen.

Verein und Gemeinde wollen Sportangebot für alle

Tennis, Basket- und Volleyball könnten ebenfalls auf dem Hartplatz gespielt werden, zehn zusätzliche Geräte wie Stepper die Attraktivität des TuS für Breitensportler steigern. Außerdem könnten Kita und Grundschule aus dem Ort den Platz nutzen.

„Unser Platz soll für jedermann frei zugänglich sein“, sagt Grage und öffnet eine Tür im Zaun zur Straße. Mit dem Umbau soll hier noch ein barrierefreier Weg zur Straße geschaffen werden. Egal, ob für Wanderer, die im nahe gelegenen Naturpark Aukrug unterwegs sind, ob für junge, alte oder gehandicapte Menschen – für jeden soll etwas im Vereinsangebot dabei sein.

Sportplatz könnte Dorfmittelpunkt werden

Dieses Konzept ist auch für die Gemeinde attraktiv, die sich aktiv an dem Konzept beteiligt hat. „Dazu haben wir eine gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Ralf Hoppe. Der Sportplatz und das danebenliegende Areal der Schützen seien jetzt schon Treffpunkt des Ortes. „So könnte es unser Dorfmittelpunkt werden“, hofft der ehrenamtliche Politiker. Das Potenzial dazu gibt es offenbar: Gut 700 Einwohnerinnen und Einwohner hat Bargstedt, der 1920 gegründete TuS schon allein 570 Mitglieder.

Sportheim und Plätze des TuS Bargstedt liegen in zarthügeliger Landschaft am Naturpark Aukrug. Quelle: Marc R. Hofmann

Bleiben die Kosten von knapp 355.000 Euro, die für Verein und Gemeinde allein nicht zu stemmen sind. Gut 220.000 Euro haben die Sportler jetzt schon durch Förderzusagen etwa von Aktivregion Mittelholstein, Landessportverband und Kreis Rendsburg-Eckernförde zusammen, hoffen nun auf weitere 110.000 Euro von der Sportstättenförderung des Landes. „Ohne die geht es nicht“, sagt TuS-Mann Benjamin Grage. Der Rest könne durch Eigenkapital, Spenden und eigene Arbeitsleistung erbracht werden.

Den Antrag hat der Verein nach eigenen Angaben zum Jahresende 2021 beim Land eingereicht. Noch im ersten Quartal dieses Jahres erwarten die Bargstedter eine Entscheidung. Fällt sie positiv aus, „wollen wir schon im April loslegen“, kündigt Benjamin Grage voller Tatendrang an.