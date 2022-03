Osdorf/Gettorf

Der Dänische Wohld ist Reiterland – ob für ganz Sportliche, kleine und große Anfänger oder Freizeitreiter ohne Medaillen-Ambitionen. Ein Verein, in dem der Turniersport obenan steht, ist der Reit- und Fahrverein Gettorf-Eckernförde-Dänischer Wohld. Er zieht voraussichtlich in Kürze von Gut Borghorst in Osdorf auf den Hof vom Hufschmied Marc Petersen am Ortsrand von Gettorf um.

„Die Mitglieder haben die Weichen dafür einmütig gestellt“, berichtet Christoph Rodde. Der Landwirt vom Gut Altbülk in Strande war und ist auch weiterhin Vorsitzender des Vereins mit rund 200 Mitgliedern. Wie andere Vereine auch konnten die Reiterinnen und Reiter über zwei Jahre aufgrund der Hygienebestimmungen während der Pandemie keine Mitgliederversammlung abhalten. Das haben sie kürzlich in Osdorf nachgeholt. Auch Vorstandswahlen standen an.

Reit- und Fahrverein Gettorf war 50 Jahre auf Gut Borghorst

Hintergrund des angestrebten Wechsels ist nicht etwa ein Streit. Im Gegenteil: Anja Börnhöft, der die Reitanlage Gut Borghorst gehört, ist sogar stellvertretende Vorsitzende. Rodde: „Ganz einfach endet unser langjähriger Pachtvertrag mit Borghorst jetzt. Und Familie Bornhöft will sich ein wenig anders aufstellen. Die Reitanlage bei Marc Petersen stünde für uns zur Verfügung. Sie ist sogar ganz in der Nähe.“

Der Reit- und Fahrverein war 50 Jahre in Borghorst zu Hause. Wer ein oder mehrere Pferde im Stall auf Borghorst habe und dort trainiere, sei natürlich weiter willkommen, betont Rodde. „Dafür wird individuell ein Obolus erhoben. Der Verein ist da raus. Reiterinnen und Reiter entscheiden frei, wo sie ihre Tiere unterbringen.“

Kann es sofort losgehen im neuen Stall, in der Reithalle und auf dem neuen Trainingsplatz in Gettorf? „Wir stehen noch am Beginn. Erst müssen wir mit Herrn Petersen einen Vertrag schließen“, führt der Vorsitzende aus. Erste Vorgespräche habe man schon geführt. In Gettorf sollten künftig auch Turniere stattfinden.

Erstes Reitturnier auf der Reitanlage in Gettorf 2023

„Aber ich gehe davon aus, dass dies 2022 noch nicht der Fall sein kann. Wir müssen nach Vertragsabschluss alles so herrichten, dass es für uns passt. Sicher müssen wir auch investieren. Die Hindernisse etwa, die wir auf dem Platz in Borghorst haben, sind teils schon in die Jahre gekommen. Ich denke, dass wir 2023 mit dem ersten etwas kleineren Turnier auf eigenem Platz starten können.“

Der durch die Mitgliederversammlung neu gewählte Vorstand setzt sich jetzt so zusammen: Christoph Rodde ist weiterhin erster Vorsitzender. Als Vize agieren Anja Bornhöft und Sabine Bremer. Maike Schmüderich wacht über die Kasse, Imke Meyer ist Schriftführerin und Sven Schäfer Jugendwart. Jugendsprecherin wurde Tessa von Baudissin.