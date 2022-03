Ukraine-Hilfe aus Dänischenhagen nach Warschau umgeleitet

Dänischenhagen/Warschau

Nach knapp 24 Stunden Fahrt ist der Hilfsgüter-Transport des MTV Dänischenhagen für die Ukraine am Sonntag, 6. März, in einem Zwischenlager für Spenden in der polnischen Hauptstadt Warschau angekommen. Geplant war eigentlich die Fahrt bis an die ukrainische Grenze.

„Wir haben Nachricht von unserer Kontaktperson bekommen, dass das Lager für Hilfsgüter dort voll ist“, berichtete Marc Tietjen, Vorsitzender des Sportvereins und Initiator der Aktion.

Medikamente aus Dänischenhagen sollen direkt in die Ukraine

„Der Transport sollte seine Route ändern und in Warschau ein Zwischenlager ansteuern. Von dort wird die Verteilung und der Weitertransport organisiert, hat man uns gesagt.“

Er gab die Nachricht direkt an die Ehrenamtler weiter. Tietjen steht im ständigen Austausch mit den freiwilligen Fahrern der drei Lkw und des Kleinbusses mit Anhänger.

Der Transport war am Sonnabend kurz nach 16 Uhr in Dänischenhagen gestartet. Ab frühmorgens hatten unzählige Spendenwillige Lebensmittel, Medikamente, Kleidung und Spielzeug für ukrainische Familien ab, die auf der Flucht sind oder unter dem Krieg in ihrer Heimat leiden. Die Fahrer stellten sich noch spontan zur Verfügung, weil noch ein dritter Lkw bestückt werden konnte.

Fahrer Christoph Barwich aus Strande sagte den Kieler Nachrichten am Telefon kurz nach dem Entladen der Hilfsgüter in Warschau: „Wir lagern die Spenden hier in Polen in Räumen einer Bar ein. Die Inhaber sind in die Organisation von Hilfsgüterlieferungen weiter in die Ukraine involviert. Wir haben erfahren, dass vor allen die Medikamente schnellstens über einen sogenannten grünen Korridor direkt in die Ukraine gebracht werden, nach Möglichkeit sogar nach Kiew.“

Die Fahrer, die sich zu zweit am Lenkrad abwechseln, wollen sich nach einer Essenspause gleich wieder auf den Rückweg nach Dänischenhagen machen. Barwich: „Ich hoffe, dass wir am Montagabend wieder zurück sind.“