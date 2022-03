Ukraine-Krieg: Das steht auf der Wunschliste der Helfer in Rendsburg

Rendsburg

Die Helfer vom Verein W.I.R. für Rendsburg erhalten in diesen Tagen jede Menge Rückmeldung auf ihren Aufruf, für die Ukraine zu spenden. Das Textillager des Vereins auf dem Oktogon-Gelände ist randvoll. Die Spenden seien sortiert und bereit, an ankommende Flüchtlinge ausgegeben zu werden, so der W.I.R.-Vorsitzende Steffen Uebelhör.

„Wir sind mit vielen Netzwerken in Kontakt, sodass wir genau wissen, was vor Ort gebraucht wird“, erklärt Uebelhör. Die Helfer bereiten derzeit einen Hilfstransport für die Krisengebiete in der Ukraine und Polen vor. Da würden jetzt Schlafsäcke, Isomatten, professionelle Taschenlampen und Batterien, Feuerwehrschutzausrüstung, haltbare Lebensmittel (mindestens sechs Monate) wie Energieriegel und Nudeln, Erste-Hilfe-Kästen oder Rucksäcke gebraucht.

Rathaus und Kreishaus in Rendsburg koordinieren Hilfsangebote für Ukraine

Wer für die Aktion von W.I.R etwas beisteuern möchte, sollte sich per E-Mail (info@wirfuerrendsburg.de) an den Verein wenden, bitten die Helfer. „Wir antworten jedem innerhalb von 24 Stunden“, so Uebelhör. Auf der W.I.R.-Homepage www.wirfuerrendsburg.de werde der Verein aktuelle Infos bereitstellen und darüber informieren, was getan werden muss, um den Transport weiter vorzubereiten und schließlich startklar zu machen.

Auch im Rendsburger Rathaus laufen viele Hilfsangebote über das eigens eingerichtete Hilfetelefon 04331/206 141 und per E-Mail ukrainehilfe@rendsburg.de ein, berichtet die Sprecherin der Stadt, Dana Froboes. So böten dort Bürger Wohnungen oder auch einzelne Zimmer als Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge an. Darunter seien auch in Rendsburg lebende Ukrainer und Hoteliers. Auch das Nordkolleg habe angeboten, Familien oder größere Gruppen aufzunehmen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir schätzen diese Unterstützung sehr und bereiten uns gemeinsam mit allen Akteuren auf die anstehenden Herausforderungen vor“, so Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. Freier Wohnraum werde dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gemeldet und für Sachspenden arbeite die Stadt mit dem Verein W.I.R zusammen. Der Kreis koordiniert Hilfs- und Wohnungsangebote auf seiner Homepage unter der Rubrik Familien und Soziales.