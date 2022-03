Dänischenhagen

Angst vor dem Schlafen, weil nachts die Raketen einschlagen: Viktoriia Zakudriaieva und ihre Kinder Oksana (10) und Pavlo (12) wissen, dass sie das nicht aushalten. Für die alleinerziehende Mutter steht sofort fest: Wir fliehen aus der Ukraine nach Westen. Das einen Monat alte Hundebaby Dick muss auch mit. Zum Glück haben sie es geschafft. In Dänischenhagen am Golfplatz haben Helferinnen und Helfer ihnen ein neues Zuhause eingerichtet. Unsere Zeitung begleitet die Familie in den kommenden Wochen beim Ankommen in einer anderen Welt.

Das erste ausführliche Treffen ist für alle Beteiligten aufregend. Unsere kulturellen Prägungen sind zwar ähnlich. Auch äußerlich sehen wir keine besonderen Unterschiede. Aber ich, die Reporterin, kann kein Ukrainisch. Mutter Viktoriia und ihre Kinder können kein Deutsch, kein Englisch.

Flucht der ukrainischen Familie endet am Golfplatz in Dänischenhagen

Anna Berenstein, die vor 20 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland kam, wird unsere Dolmetscherin sein. Sie hat Slawische Philologie, Pädagogik und Öffentliches Recht studiert. Im Restaurant Laurens im Golf- und Landclub Uhlenhorst in Dänischenhagen sind wir verabredet. Warum ausgerechnet hier? Weil die Fluchtgeschichte hier endete.

Am 5. März startet ein Hilfskonvoi, organisiert durch den Sportverein MTV Dänischenhagen, in Richtung Ukraine. Die Hilfsgüter werden in Polen ausgeladen. Um diesen Zeitpunkt herum beginnt die mehrere Tage dauernde Flucht der 33-jährigen Viktoriia Zakudriaieva mit den Kindern aus ihrer Heimatstadt Saporischschja in Richtung Polen. Die Züge sind übervoll. Sie müssen Ruhezeiten im Dunkeln einhalten, sie bleiben oft stehen. Zeit dehnt sich zu Ewigkeit.

Saporischschja ist die sechstgrößte Stadt der Ukraine, im Südosten am Dnepr gelegen. Sie ist in Europa schon in den Schlagzeilen. Ganz in der Nähe befindet sich das größte Atomkraftwerk des Landes. Es wird durch russische Streitkräfte angegriffen oder in Teilen bei Gefechten mit ukrainischen Kräften getroffen. Zwischen der Großstadt mit 760 000 Einwohnern und dem eingeschlossenen Mariupol liegen nur 200 Kilometer Luftlinie.

Atomkraftwerk der Heimatstadt Saporischschja war unter Beschuss

Eine Woche nach der erwähnten Hilfslieferung machen sich der MTV-Vorsitzende Marc Tietjen und Sören Niemann mit dem Kleinbus auf an die polnisch-ukrainische Grenze. Kontaktleute in Polen haben um Hilfe gebeten. Sie dürfen nicht zu der ukrainischen Familie fahren, die sie an der Grenze abholen wollten: Viktoriia mit Oksana und Pavlo. Die Männer vom MTV erledigen das. Sie bringen die erschöpften Zakudriaievas in den Dänischen Wohld.

Über Kontakte von Tietjen erwächst rasant Hilfe auf allen Ebenen. Steffi Beckemeyer vom Hotel Acqua Strande versorgt die Familie zuerst liebevoll im Hotel. Ein Helferteam organisiert die behördliche Anmeldung, Krankenversicherung und alles, was nötig ist, und vieles mehr, was Sinn macht.

Familie Sindt vom Gut Uhlenhorst stellt in einem betagten Häuschen, das eigentlich saniert werden soll, eine Wohnung mit drei Zimmern, Küche, Bad. Helferinnen und Helfer schaffen Kleidung, Spielzeug, Schulzubehör, Möbel, Küchengerät, Güter des täglichen Bedarfs her, füllen den Kühlschrank.

Victoria Sindt von der Clubleitung nimmt die drei erst einmal unter ihre Fittiche. Im Clublokal bei den Meyers dürfen sie essen. Dabei werden sie allen Menschen begegnen, die jetzt ihre Nachbarn sind. Sie werden die sehen, die vom Parkplatz vor der neuen Wohnung zum Golfen gehen. Die den Krieg nicht kennen und unter der fröhlichen Oberfläche schockiert sind von dem, was in der Ukraine gerade passiert.

Angst und Ausweglosigkeit in der ukrainischen Heimatstadt

Victoria Sindt organisiert auch unsere erste Begegnung mit Dolmetscherin. Die Familie hat signalisiert, dass sie sich mit der anfragenden Journalistin treffen mag. Oksana lächelt strahlend. Pavlo blinzelt nach draußen und winkt auf einmal. Er hat Marc Tietjen auf der Terrasse entdeckt. Die Mutter wirkt einen Moment lang scheu. Wir begrüßen uns, und die Dolmetscherin übersetzt lächelnd jedes Wort.

Wir wollen uns alle beim Vornamen nennen, findet Viktoriia. „Fünf Tage im Zug bis Polen, kein Essen, wir sind nur mit dem, was wir anhatten, und den Papieren los“, erzählt sie drauf los. An der Grenze hätten sie 24 Stunden draußen anstehen müssen. „Alle, egal wie alt.“ Sie sprudelt heraus, wie anstrengend diese Flucht war. Wie alle Menschen alles geduldig ertrugen, um bloß wegzukommen vom Krieg.

Es ist, als wollte sie alles, was diese radikale Lebenswende markiert, minutiös rekapitulieren, um es irgendwann weglegen zu können. Sie berichtet, dass sie an einer Tankstelle gearbeitet hat, um die Kinder zu ernähren. Dass sie, als der Krieg ausbrach, keinen Lohn mehr bekam. Dass die staatliche Beihilfe für Oksana und Pavlo da auf umgerechnet 1,53 Euro je Kind schrumpfte. Dass der Vater der Kinder 2021 an einer Herzkrankheit starb. Dass auf einmal alles ausweglos schien, dass die Bomben fielen, dass kein Licht angemacht werden durfte.

Dänischenhagener haben die Wohnung komplett ausgestattet

Doch auf einmal strahlt sie. „Komm, wir sehen die Wohnung an. Und unseren kleinen Hund Dick“, lädt sie mich ein. Oksana plaudert indessen aufgeregt aus der Grundschule Dänischenhagen. Dort darf sie mit Pavlo zusammen in einer ganz normalen Klasse sein. Sie haben eine Schulassistentin, damit sie schon ein bisschen folgen können. „Zuerst lernen wir Deutsch. Dann komme ich in die Vierte und Pavlo in die Siebte“, sagt sie stolz.

Als wir am Häuschen ankommen, stehen Fahrräder vor der Tür. Roller lehnen an der Mauer. Sogar ein von Helferinnen gebasteltes Namensschild und einen Türkranz gibt es. „Wir haben alles, alles, alles bekommen“, platzt Viktoriia heraus. „Marc, Victoria, Steffi sind wie Familie.“ Sie wird gleich nicht zu bremsen sein, die Schranktüren und Schubladen öffnen, damit ich es glaube. Fassungslose Freude und Rührung über jede Form der Zuwendung im Überfluss wird sie übermannen.

Kurz für ein Foto auf der Couch zusammenzukommen, scheint da fast unmöglich und erzeugt überraschend ernste Mienen bei den Kindern. Die lösen sich erst wieder, als wir uns fürs nächste Treffen verabreden und Viktoriia mit mir ohne Dolmetscherin, aber per Google-Übersetzung noch ein wenig „plaudert“. Zum Abschied rufen mir die drei stolz „Tschüss“ zu. Jetzt bin wohl ich es, die angekommen ist. Angekommen bei Familie Zakudriaieva, über die ich noch mehr schreiben darf.