Bei einem Unfall auf der B 202/A210 Höhe Schacht-Audorf in Richtung Rendsburg sind am Mittwochmorgen zwei Fahrer leicht verletzt worden. Die B202 musste vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden, es bildete sich ein Rückstau. Zudem sorgte eine Sperrung des Kanaltunnels für Behinderungen bis Mittag.