Unfall auf der A7 bei Bordesholm: Zwei Menschen verletzt

Bordesholm

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A7 verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich am späten Sonnabendabend bei Bordesholm.

Eine 38-Jährige fuhr mit ihrem VW Caddy gegen 22:40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden, als sie nach Polizeiangaben einen Lkw und einen Transporter überholen wollte.

Unfall auf der A7 bei Bordesholm: Feuerwehr Nortorf rückt aus

Beim Wiedereinscheren kurz hinter der Anschlussstelle Bordesholm übersah die Frau laut Polizei offenbar den Toyota einer 40-Jährigen und stieß mit dem Wagen zusammen.

Beide Fahrzeuge kamen daraufhin von der Fahrbahn der A7 ab und prallten gegen die Leitplanke, woraufhin der Toyota in einen Wildschutzzaun krachte.

Weil die Retter anfangs von einer eingeklemmten Person ausgingen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Nortorf mit rund 25 Helfern zur technischen Hilfeleistung aus. Am Unfallort konnten sie keine eingeklemmte Person finden, beide Frauen konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen.

Mit leichten Verletzungen wurden sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde das Trümmerfeld an der Einsatzstelle der A7 beseitigt. An den Unfallwagen entstanden Totalschäden, sie mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die A7 wurde in Richtung Süden für mehr als eine Stunde gesperrt.