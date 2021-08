Flintbek

Bei einem schwerem Verkehrsunfall bei Flintbek im Kreis Rendsburg- Eckernförde ist am späten Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen und eine Beifahrerin schwer verletzt worden. Es war der zweite tödliche Verkehrsunfall an diesem Tag im Kreis Rendsburg- Eckernförde. Gegen 22.30 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß, als das Cabrio der beiden Insassen auf der Hamburger Chaussee aus Richtung Molfsee mit hoher Geschwindigkeit in den Anhänger eines Traktors prallte.

Umgehend wurde die Freiwillige Feuerwehr Flintbek zur technischen Hilfeleistung an die Unfallstelle gerufen, die die Beifahrerin mit schwerem Rettungsgerät aus dem Unfallauto befreite. Für den Fahrer kam zu diesem Zeitpunkt jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Hamburger Straße stundenlang gesperrt

Ein Sachverständiger der Dekra hatte noch in der Nacht die Maßnahmen zur Unfallrekonstruktion aufgenommen. Über den genauen Unfallhergang hat die Polizei bisher noch keine genauen Angaben gemacht. Die Hamburger Straße blieb für den Verkehr für mehr als drei Stunden voll gesperrt. Das Unfallauto wurde abgeschleppt.

Von Florian Sprenger/Westküsten-News