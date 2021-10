Dänischenhagen

Die Polizei Altenholz sucht Zeugen eines Unfalles in Dänischenhagen: Am Donnerstag, 30. September, wurde gegen 14.35 an der Kreuzung Scharnhagener Straße/Schusterkamp in Dänischenhagen ein 16-jähriger Kradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Er fuhr auf der Scharnhagener Straße aus Richtung Scharnhagen kommend in Richtung Dorfstraße.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein roter Kleinbus, vermutlich ein VW-Bus, befuhr den Schusterkamp und wollte nach links in die Scharnhagener Straße abbiegen. Der Fahrer des roten Kleinbusses bremste relativ spät stark ab. Der Kradfahrer bremste ebenfalls stark ab, verlor dabei die Kontrolle und stürzte auf die Straße. Es kam zwischen den Fahrzeugen zu keiner Berührung.

Fahrer des VW-Busses soll etwa 1,5 Meter groß und trägt Vollbart

Die Polizei Altenholz sucht nun nach dem Fahrer des roten Kleinbusses. Es könnte sich um einen Schulbus gehandelt haben, denn dieser hatte eine orangefarbene Schulbustafel. Der Fahrer des VW-Busses soll etwa 1,5 Meter groß und um die 50 Jahre alt sein. Er hat längere, zum Zopf gebundene graue Haare und einen gräulichen Vollbart. Der Busfahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenholz unter der Tel. 0431-22000100 zu melden.