Alles sieht nach einem tragischen Unglück aus: Eine 15-Jährige ist am Sonntagnachmittag an einem Bahnübergang in Nortorf von einem Zug erfasst worden – und erlag vor Ort ihren Verletzungen. Möglicherweise war sie abgelenkt. Dennoch stellen sich nun Fragen zur Sicherheit an Bahnübergängen.