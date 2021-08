Rendsburg

Der Junge war am Dienstag, 17. August 2021, um 7.30 Uhr am Morgen auf dem Weg zur Schule, als er in der Unterführung vom ZOB zum Bahnhof mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß. Das teilt die Polizei mit. Beide Unfallbeteiligten stürzten, wobei der Mann sofort vom Ort des Geschehens verschwand, ohne um sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Rendsburg: Junge erleidet bei Radunfall Kopfverletzungen

Der Zwölfjährige erlitt bei dem Zusammenprall trotz Helm Kopfverletzungen und musste zur Behandlung im Universitätsklinikum stationär aufgenommen werden.

Die Polizei vermutet, dass sich der andere Radfahrer am Arm verletzt hat. Von ihm ist lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person von südländischem Aussehen handeln soll.

Mann begeht Unfallflucht

Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem gesuchten Mann machen können. Sie erreichen die Polizei in Rendsburg unter 04331/2080.