Unfallflucht: Polizei Gettorf sucht Zeugen

Gettorf

Wer kann etwas zu dem Unfall am Laternenmast in Gettorf sagen? Ein orangefarbener Mazda MX 3 soll am Sonnabendnachmittag, 9. April, um 15.12 in der Straße Am Brook in Gettorf gegen einen Laternenpfahl gefahren sein. Dabei wurde der Pfahl erheblich eingebeult. Der Fahrer oder die Fahrerin beging Unfallflucht. Auch das Auto hatte Schaden genommen. Die abgerissene Schwellerblende blieb an der Unfallstelle liegen.

Jetzt sucht die Polizei in Gettorf weitere Zeugen. Ein Postzusteller hatte den Vorfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Auch der Fahrer eines schwarzen VW-Busses soll den Unfall beobachtet haben. Dieser Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gettorf zu Melden. Die Rufnummer ist 04346/2965000.