Eckernförde

Eine unaufmerksame Autofahrerin mit Handy am Ohr hat nach Angaben der Polizei am Mittwochvormittag den Sturz von drei radfahrenden Mädchen verursacht. Die Frau fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Jetzt werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Die drei Mädchen im Alter zwischen zehn und elf Jahren befuhren gegen 7.25 Uhr mit ihren Fahrrädern hintereinander die Eckernförder Preußerstraße in Richtung Berliner Straße, als ihnen in Höhe des Hotels Beach Side das Auto entgegenkam. Laut Polizei berührte die sehr mittig fahrende Fahrerin mit dem Außenspiegel den Lenker einer der Radlerinnen, die daraufhin stürzte und die anderen beiden Mädchen mit umriss. Alle erlitten Schürfwunden.

Fahrerin soll Handy am Ohr gehabt haben

Die Autofahrerin soll während der Fahrt ein Handy zunächst in der Hand und dann am Ohr gehabt haben. Sie sei weitergefahren, ohne sich um die gestürzten Mädchen zu kümmern, so die Polizei. Die Frau wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, mittellange, blondbraune, glatte Haare, kräftige Statur und bunte Bekleidung. Bei dem Pkw handelte es sich um einen weißen, modernen Kleinwagen, ähnlich einem VW Up. Das Kennzeichen ist unbekannt.

Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, meldet sich bei der Polizei Eckernförde, Tel. 04351/908110.