Unfallflucht in Gettorf: Junger Radfahrer verletzt

Gettorf

Ein elfjähriger Radfahrer ist am Donnerstagmorgen, 2. Dezember, in der Herrenstraße in Gettorf leicht verletzt worden, als ein Auto aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr und dem Jungen die Vorfahrt nahm. Die Fahrerin hielt nach Polizeiangaben nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Jetzt sucht die Polizei Gettorf Zeugen des Unfalls.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.55 Uhr am Donnerstag vor dem Haus Herrenstraße 7. Der Schüler fuhr auf dem rechten Gehweg in Richtung Ortsmitte. Beim Ausfahren stieß der Pkw mit dem jungen Radfahrer zusammen. Der Schüler konnte zwar den Sturz verhindern, wurde aber am Schienbein leicht verletzt.

Unfallfahrerin in der Herrenstraße in Gettorf ist 30 bis 40 Jahre alt

Bei dem Auto soll es sich um einen türkisblauen Ford handeln. Die Fahrerin mit halblangen, dunkelblonden Haaren soll 30 bis 40 Jahre alt sein und ein türkisfarbenes Oberteil getragen haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Passanten in der Herrenstraße, die den Unfall bemerkt haben könnten.

Sie werden jetzt als Zeugen gesucht. Sie sollten sich bei der Polizei Gettorf unter Tel. 04346/2965000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden..